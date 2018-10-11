Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir vicdanıyla baş başa
Sen Anlat Karadeniz 25. bölümüyle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Tahir'in Mustafa'yı intikam konusunda engellediği ancak kendisine hakim olmadığı son bölümün ardından gözler Sen Anlat Karadeniz 26. bölüme çevrildi. İşte; Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı...
11.10.2018 - 01:06 | Güncelleme:
Sen Anlat Karadeniz, geçtiğimiz akşam 25. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde yaşananların ardından gözler Sen Anlat Karadeniz 26. bölüme çevrildi. Peki; Sen Anlat Karadeniz 25. bölümde neler yaşandı. Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...
Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir.
Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?
SEN ANLAT KARADENİZ 26. BÖLÜM FRAGMANI
Sen Anlat Karadeniz 26. bölümde yaşanacakla, dizinin izleyicileri tarafından şimdiden en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Öte yandan Sen Anlat Karadeniz 26. bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı yayınlandı.
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Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir vicdanıyla baş başa - Son Dakika Haberler/sen-anlat-karadeniz-26-bolum-fragmani-yayinlandi-tahir-vicdaniyla-bas-basa-21750492175049
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