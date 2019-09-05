Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen yeni sezon bölümünün ardından yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in hastaneden sağsalim çıkması moralleri yükseltti. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığındı. Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm ve 55. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ben Nefes'e söz verdim..."

"Benim adım Zeynep, daha on yedi yaşında anne oldum... Bana zorla sahip olan bir canavarın oğlunu doğurdum..."

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) September 4, 2019

SEN ANLAT KARADENİZ 54. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Masal nasıl bir isim sence?"

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.