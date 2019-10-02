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Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm fragmanı yayınlandı!

Atv ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 58.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fragmana damga vuran kısım Tahir'in 'Sen benim kabul olmuş duamsın Nefes'. Peki Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak?

Sen Anlat Karadeniz

Çarşamba akşamları aldığı reytingler ile adından söz ettiren, Sen Anlat Karadeniz dizisinin 58.bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmanda öne çıkan sahnelerden biri olan Mercan ile Genco'nun evlenme kararı. Asiye'nin gönlünü almaya çalışan Mustafa ne yapacak. Sen Anlat Karadeniz dizisinin bugün yayınlanacak bölümünde neler olacak.  İşte dizinin yeni  bölüm fragmanı... 

 

SEN ANLAT KARADENİZ 58.BÖLÜM FRAGMANI

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

 

 

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