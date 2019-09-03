Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor 2019? Soruları çığ gibi büyüyor. Nefes ile Tahir'in aşkını anlatan dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon bölümünden ilk fragman yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019

Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'da atv ekranlarında yayınlanacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.