Sen Anlat Karadeniz, Çarşamba günü 53. bölümü ile ekranlara gelecek. Son bölümde ise; Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisine dair tüm detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 53. BÖLÜM FRAGMANI

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SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz dizisi 2019-2020 yeni sezonunda devam edecek. Sen Anlat Karadeniz dizisinin Mayıs ayında ki performansını değerlendiren Atv ve Sinegraf yetkilileri Sen Anlat Karadeniz dizisinin 3. sezonun çekilmesine onay verdi. Sen Anlat Karadeniz dizisi 53. bölümü ile 29 mayıs Çarşamba akşamı sezon finali yaparak ekranlara veda edecek.