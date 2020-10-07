Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde Eda, Serkan'ın düşüncelerini merak etmektedir. Selin ise Serkan'ın kapısını çalar. Ferit, pişman olacağı şeyler yapar. Sen Çal Kapımı her Çarşambna yeni bölümleri ile FOX TV'de yayınlanıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 13. SON BÖLÜM İZLE

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için.

Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.