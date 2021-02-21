Sen Çal Kapımı 32. son bölümde; Eda, Deniz’in oyununa katılıp tarihi öne alır. Her şeyden habersiz olan Serkan ise, Eda’nın bu hareketinden oldukça rahatsız olur. Serkan için artık “kıskançlık sirenleri” çalmaya başlamıştır. Sen Çal Kapımı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 32. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu sirenler onu Eda’ya adım adım yaklaştırırken, Serkan’ı Eda’ya kaptırmak istemeyen Selin ise, Deniz ile bir olup bu oyunu avantaja çevirmeye kararlıdır. Eda bu işin içinden nasıl çıkacak? Serkan, Eda’ya yeniden aşık olacak mı?

Eda’nın beklenmedik evlilik açıklaması herkesi şoke eder. Herkes çok sevinir. Selin de memnundur bu durumdan. Eda için artık oyun başlamıştır. Ne olursa olsun Serkan’ı yeniden kendisine âşık edecektir. Serkan her şeyden habersiz yoluna devam ederken, Eda da amacına adım adım ilerler. Fakat Eda hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Bakalım bu sürpriz Eda’nın oyununu nasıl etkileyecektir?