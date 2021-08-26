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Sen Çal Kapımı 51. yeni bölüm fragmanı yayında! Sen Çal Kapımı 50. son bölüm

Sen Çal kapımı 50. son bölüm ile yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 50. son bölüm...

Sen Çal Kapımı 51. yeni bölüm fragmanı yayında! Sen Çal Kapımı 50. son bölüm

Sen Çal Kapımı 50. son bölümde; Eda'nın hamile olduğunu herkes öğrenir. İşte yeni bölüm fragmanı ve Sen Çal Kapımı 50. son bölüm hakkında merak edilenler ve Sen Çal Kapımı 51. bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


SEN ÇAL KAPIMI 50. SON BÖLÜM

Serkan, Eda’nın hamile olduğunu öğrenince dünyalar onun olur. Artık bütün konsantrasyonu Eda ve bebeğindedir. Ancak bu durum Eda için zorlayıcı olacaktır. Çünkü Serkan bebeğinin ve Eda’nın başına bir şey gelmesinden korktuğu için iyice evhamlanacak ve Eda’ya hayatı dar edecektir. Eda ise Serkan dışında daha fazla kimse üstüne düşmesin diye şimdilik herkesten hamileliğini gizleyecek ancak bu daha büyük karışıklıklara yol açacaktır.

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