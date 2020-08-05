Sen Çal Kapımı bu akşam neden yok? Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümünü FOX TV yayın akışında göremeyen izleyicilerin gündeminde. İşte Sen Çal Kapımı ile ilgili detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sen Çal Kapımı'nın bu akşam yeni bölümünün neden yayınlanmadığıyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili bir gelişme yaşanır yaşanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI - 5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA

18.45 Star Haber

20.00 Öldürme Arzusu (yabancı film)

22.15 Arkadaşım Hoşgeldin (tekrar)