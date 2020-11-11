'Beni böyle nasıl tanıdınız?'

Sen Çal Kapımı Çarşamba 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin konusu şöyle gelişiyor: "Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir."

SEN ÇALI KAPIMI OYUNCU KADROSU

HANDE ERÇEL, KEREM BÜRSİN, NESLİHAN YELDAN, BİGE ÖNAL, EVRİM DOĞAN, ANIL İLTER, MELİSA DÖNGEL, ÇAĞRI ÇITANAK, ELÇİN AFACAN, SİTARE AKBAŞ, BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU, ALİCAN AYTEKİN, SARP BOZKURT, DORUKHAN KENGER, AHMET MARK SOMERS, İLKYAZ ARSLAN