Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, film nerede, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?
“Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne?” sorusu, filmin yeniden televizyon ekranlarında yer almasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2017 yapımı olan film, 27 Mayıs akşamı izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Binnur Kaya’nın yer aldığı yapım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” filminin oyuncuları kimler ve hikayesi ne anlatıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI KİMLER?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun"un yönetmen koltuğunda Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Ben de Özledim, Deli Dumrul gibi yapımların senarist ve yönetmenliğini üstlenen Burak Aksak oturuyor.
Başrollerini Demet Özdemir, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Cabalar'ın üstlendiği komedi filminin oyuncu kadrosunda ayrıca, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Olivier Thouret, Lény Sellam gibi isimler yer alıyor. Özgür Polat’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği “Sen Kiminle Dans Ediyorsun?"un müzikleri ise Barış Diri’ye ait.
SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU NEDİR?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.