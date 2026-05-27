Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

        Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, film nerede, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

        "Sen Kiminle Dans Ediyorsun" filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini Burak Aksak üstleniyor. Filmi yeniden izlemek isteyenler ya da ilk kez izleyecek olanlar, yapımın konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları araştırıyor. Peki, "Sen Kiminle Dans Ediyorsun" filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve film nerede çekildi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 19:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        “Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne?” sorusu, filmin yeniden televizyon ekranlarında yer almasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2017 yapımı olan film, 27 Mayıs akşamı izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Binnur Kaya’nın yer aldığı yapım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” filminin oyuncuları kimler ve hikayesi ne anlatıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

        2

        SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI KİMLER?

        Sen Kiminle Dans Ediyorsun"un yönetmen koltuğunda Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Ben de Özledim, Deli Dumrul gibi yapımların senarist ve yönetmenliğini üstlenen Burak Aksak oturuyor.

        Başrollerini Demet Özdemir, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Cabalar'ın üstlendiği komedi filminin oyuncu kadrosunda ayrıca, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Olivier Thouret, Lény Sellam gibi isimler yer alıyor. Özgür Polat’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği “Sen Kiminle Dans Ediyorsun?"un müzikleri ise Barış Diri’ye ait.

        3

        SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU NEDİR?

        Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkezde

        CHP Genel Merkezi'nde asılmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları geldi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Borç tartışması ölümle bitti
        Borç tartışması ölümle bitti
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması