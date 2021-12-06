Şenay Gürler sevgilisi Semih Saygıner'i tebrik etti

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25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nın finalinde milli bilardocu Semih Saygıner, Hollandalı Dick Jaspers’i 50-37 mağlup ederek 7. kez şampiyon oldu.

Ünlü oyuncu Şenay Gürler de sevgilisini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tebrik etti. Gürler, gönderisinde, "Disiplinli, çok yetenekli, çok çalışkan… 17 yıl sonra canım sevgilim Dünya Kupası şampiyonu… Çok mutlu oldum, çok mutlu olduk. Gönlümün şampiyonu." ifadelerine yer verdi.

2014 YILINDAN BERİ AŞK YAŞIYORLAR

Öte yandan 2014 yılından beri birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.