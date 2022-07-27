SENDEN DAHA GÜZEL 7. BÖLÜM ÖZETİ

Emir klinikte kalmaya karar verir, ancak bir şartı vardır: Efsun’un gitmesi. Efsun, klinikte mücadele etmeye karar verse de Emir’in bu çıkışı onu derinden yaralar. Emir ise Efsun ve Ali'nin sevgili olduğunu düşünmektedir. Efsun’un yüz nakli yaptırmak isteyen bir hastasına ameliyat ayarlamaya çalışması ise klinikte ortalığı karıştıracak, Emir ve Efsun’un arasındaki buzları eritecektir.