Senegal: 3 - Kamerun: 1 MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Senegal, Kamerun'u 3-1 mağlup etti. Son şampiyon gruptaki iki maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda C Grubu mücadelesinde son şampiyon Senegal, Kamerun'u 3-1'le geçti.
Senegal'de 16. dakikada Ismaila Sarr, 71. dakikada Habib Diallo, 90+5. dakikada da Mane fileleri havalandırırken, Kamerun'un sayısı 83. dakikada Castelletto'dan geldi. Yılport Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham 79. dakikada oyuna girerken, Castelletto'nun golünde asisti yapan isim oldu.
Bu sonuçla Senegal, grupta puanını 6'ya yükseltirken, Kamerun 1 puanda kaldı.