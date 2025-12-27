Habertürk
        Haberler Spor Futbol Senegal - Demokratik Kongo: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Afrika Kupası - Futbol Haberleri

        Senegal - Demokratik Kongo: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Senegal ile Demokratik Kongo 1-1 berabere kaldı. Demokratik Kongo, eski Galatasaraylı Bakambu'nun golüyle öne geçerken, Senegal bu gole Sadio Mane ile yanıt verdi.

        Giriş: 27.12.2025 - 20:54 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:54
        Senegal ile D.Kongo yenişemedi
        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) D Grubu'nda iki maç oynandı.

        Rabat Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Benin ile Botsvana karşılaştı.

        Maçın 28. dakikasında Yohan Roche ile gol bulan Benin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        SENEGAL VE DEMOKRATİK KONGO 4'ER PUANA ULAŞTI

        Günün diğer maçında Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İbni Batuta Stadı'nda karşı karşıya geldi.

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 61. dakikada Cedric Bakambu ile öne geçerken Senegal, 69. dakikada Sadio Mane ile gol buldu.

        Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

        D Grubu'nda Senegal, 4 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puana sahip Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise ikinci sırada yer aldı.

        Benin'in 3 puanla üçüncü basamakta bulunduğu grupta henüz puanla tanışamayan Botsvana, son sırada kaldı.

