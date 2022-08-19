'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi Payaslı tek kalp ağrısı Derya'yı görünce büyük şok yaşadı. Payaslı geçmişiyle geleceği arasında sıkışmışken bir deniz kenarında hem Derya hem Songül'ün onun için gözyaşı döktüğünden habersizdi... Mert okuldan ayrılma ihtimaline karşılık son bir kez konuşmak için Gizem'in evine gitti. Mert, Gizem'in kapısında Araz'la karşılaşınca ikili arasında büyük bir kavga yaşandı. Gizem ilk kez Mert'in tarafını tutunca bu durum ikilinin yakınlaşmasına sebep oldu. Derya'nın Mert'i okuldan almak için Yavuz'la konuşması ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Çok sinirlenen Mert çantasını alıp, evi terk etti. Kalmak için gittiği yer ise fark etmeden de olsa ikinci sığınağı olan yerdi. Annesinin evde olmadığı zamanda duyduğu sesler Melek'i şüphelendirdi. Korku içinde neler olduğunu anlamaya çalışan Melek, sonunda Celal'in yalan söylediğini fark etti. Genç kız annesine Celal'in yürüdüğünü ispatlayabilmek için Celal'i ölümcül bir teste tabi tuttu.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 6. Bölüm 1. Tanıtımı;



Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 25 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.