Senfonik Pentagram İzmir ve Bursa’da

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, ülkemizin en iyi gruplarından Pentagram’ı yeni gösterisiyle bir kez daha ağırlıyor.Pentagram, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 3 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ve 15 Ağustos’ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.

1986 yılında Hakan Utangaç ve Cenk Ünnü tarafından kurulan Pentagram, ilk albümünü 1990 yılında dinleyicilerle buluşturdu. Pentagram’ın yükselişi Ogün Sanlısoy’un katılımı ve ‘Trail Blazer’ adlı albümün çıkışıyla sürdü. Grup, 1995 yılında Danimarka’da gerçekleşen üç konserle uluslararası müzik dünyasında da adını duyurdu. 2002 yılında ise Türkçe sözlü albüm “Bir”, Böcek Yapım etiketi ile albüm raflarındaki yerini aldı. Tamamen Türkçe sözlü olan bu albümle birlikte grup yine bir ilke imza atmış oldu. Grubun günümüz kadrosuyla yaptıkları ilk beste "Bu Düzen Yıkılsın" da 30 Ekim 2020 tarihinde dijital platformlardan yayımlandı.