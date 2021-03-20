Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 8. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz’in annesinden öğrendiği sır, Kadir’in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir’in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık. Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet’in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.

Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz’in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz’e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...