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Haberler Televizyon Seni Kalbime Sakladım dizisinden şaşırtan haber! Seni Kalbime Sakladım final mi yapacak? Seni Kalbime Sakladım neden final yapıyor, bu hafta son bölüm mü?
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Seni Kalbime Sakladım final mi yapacak? Seni Kalbime Sakladım neden final yapıyor, bu hafta son bölüm mü?

TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe günü yayınlanan Seni Kalbime Sakladım dizisinden üzücü haber geldi. Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın bulunduğu dizinin önümüzdeki günlerde final yapacağı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım neden final yapıyor? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Seni Kalbime Sakladım dizisinden şaşırtan haber! Seni Kalbime Sakladım final mi yapacak? Seni Kalbime Sakladım neden final yapıyor, bu hafta son bölüm mü?

Seni Kalbime Sakladım dizisi özellikle son günlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. En son 6. bölümü ile izleyiciyle buluşan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı Seni Kalbime Sakladım dizisinin detaylarını sizler için derledik. İşte ayrıntılar..

SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi Seni Kalbime Sakladım final kararı aldı. Bu haber sonrasında ise sosyal medyada TRT'ye dizinin 13 bölümlük anlaşmasının olup olmadığı sorulmaya başlandı. Final kararının önümüzdeki hafta içerisinde onaylanması bekleniyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Seni Kalbime Sakladım dizisinin 11 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanacak olan 7. bölümüyle final yaparak sona ermesi bekleniyor.

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