Genk ile UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kalan ve gözünü lige çeviren Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı.

Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın zor bir maç olacağını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, saha içerisinde kişisel değil paslı oyun istedi.



Demir Grup Sivasspor'da yaşanan hoca değişikliğinin rakibi motive edeceğini de sözlerine ekleyen Güneş'in "Avrupa'da zorluk derecesi yüksek bir maç oynadık. Yorgunluğumuz var ama bahanemiz olmamalı. Kesinlikle oyun disiplininden kopmanızı istemiyorum. Rakip ciddi bir rakip ve bize sürpriz yapabilecek gücü var. Biz de bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Milli araya üç puanla girmeliyiz. Zirvede her hafta değişiklikler olabiliyor. Yenmemiz durumunda üç puan dışında ligde daha avantajlı bir duruma da gelebiliriz" diye konuştuğu öğrenildi.



Milliyet'in haberine göre Sivasspor'un son haftalardaki maçlarını da analiz eden Şenol Güneş, futbolcularla yaptığı toplantıda "Galip gelmemiz halinde camia daha da kenetlenecektir. Bizleri daha farklı bir havaya sokacak. Böylesine bir havayla milli araya girmek takımı daha da ileriye götürecektir. Saha içerisinde yardımlaşmalısınız. Kişisel hata istemiyorum. O nedenle topu koşturun. Garanti pastan vazgeçmeyin. Oyun dışı gelişmelere değil oyuna konsantre olun. Oyun anlamında her geçen gün iyiye gidiyoruz ve bunu daha da geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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