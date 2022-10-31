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Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş’ta hava değişti. Tecrübeli çalıştırıcının ilk maçında sezonun gol rekorunu kırarak Ümraniyespor’u 5-2 yenen Kara Kartal’da yüzler gülmeye başladı.

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İHA
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan ancak son 6 maçta yalnızca Giresunspor’u deplasmanda mağlup edebilen Beşiktaş’ta, Fransız çalıştırıcıyla yollar ayrıldı ve siyah-beyazlıları daha önce 2 kez şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş göreve getirildi. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Tecrübeli çalıştırıcı, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, Şenol Güneş’e maçtan önce ve maçtan sonra sevgi gösterilerinde bulunup çiçek verdi. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Cenk Tosun, Mert Günok, Gedson Fernandes gibi isimleri ilk 11’de sahaya süren Güneş, alınan 5-2’lik galibiyetle yüzleri güldürdü. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Cenk Tosun, bu sezon ilk kez 11’de bir karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu.
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    TESİSLERDE YÜZLER GÜLÜYOR

    Hafta sonunda Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, Ümraniyespor maçının ardından bugün rejenerasyon idmanı yaptı.
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Antrenman öncesinde Beşiktaş’ı takip eden basın mensuplarını sahaya davet eden Güneş, bütün futbolcuları ve teknik kadroyu da gazetecilerle bir araya getirerek fotoğraf çektirdi. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Birlik, beraberlik mesajları veren tecrübeli teknik adam, antrenmanda da futbolcularla birebir ilgilendi. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Dün oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında Rosier, Berkay Vardar ve Muleka hakkındaki fikirlerini aktaran Güneş, bugün antrenman sırasında bu 3 futbolcuyla kısa görüşmeler gerçekleştirdi ve beklentilerini ifade etti.
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    HEDEF SAVUNMAYI TOPLAMAK

    Ümraniyespor önünde atılan 5 gol nedeniyle memnun olduğunu belirten Şenol Güneş, buna karşın takımın beklediği performansın altında olduğunu dile getirdi. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    İç sahada Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında üst üste 3 maçta kazanmayan siyah-beyazlılar, bu kötü seriyi de kırmış oldu. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Gerek maçın ardından gerekse de bu sabah yapılan antrenman öncesinde savunmadaki hatalara dikkat çeken Güneş, bu noktada devre arasını işaret ederek, lige verilecek arada gereken çalışmayı yapacaklarını belirtti. 
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Oyuncularından riske girmemesini ve hızlı düşünerek çabuk oynamasını isteyen deneyimli hoca, özellikle savunmadaki isimlerin pas hatası yapmaması konusunda uyarılarda bulundu.
  • Şenol Güneş farkını ilk maçtan gösterdi!

    Takıma yarın izin veren tecrübeli teknik adam, çarşamba günü itibarıyla Galatasaray maçının taktiği üzerinde duracak.

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