Şenol Güneş: Bütün gücümüzü ortaya koyacağız

A Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, EURO 2020'deki kritik Galler maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

ŞENOL GÜNEŞ

"Sıcak bir ambiyans var. Ev sahibiyiz zaten. Çok güzel bir stadyum yapmışlar, umarım bu stadyuma uygun şekilde güzel bir maç yaparız. Kötü oyunun mazeretini sunmak olmaz, olumsuzluğa bağlı olarak bir moral bozukluğu olması da normaldir. Sorunları konuşmak yerine çözümlerini üreteceğiz. Gruptan çıkma şansımız hala önümüzde. Biz bir aile olarak buraya geldik, bunun bozulmasını asla istemiyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun kendimize inancımız var.

Her gün yeni bir başlangıç. Geçmişten dersler çıkarıp, geleceği planlayan bir anlayışımız var. İtalya maçının sonucu ne olursa olsun Galler ve İsviçre maçları önemliydi. Yarın güzel bir oyun ve iyi bir sonuç bekliyoruz.

Alınan kötü sonuç ve kötü oyun her zaman eleştirilir. Her kesimden insanın görüşleri vardır, hepsinin de örtüşmesi mümkün değildir. Biz de kadroda karar alırken ve sahaya sunarken bir karşılık almak isteriz. İtalya maçında hem bireysel performans olarak hem de oyun planı olarak kötüydük; burada da sorumluluk benim.

"KADRODA AZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR"

İsimler üzerinden gitmek doğru değil. Kaan mı oynar, Ozan mı oynar bakacağız... Rakibe göre oynatmak durumundayız. Aynı kadroyla da çıkabilirim. Oynayan oyuncularımız da iyi oyuncular, onlara da inanıyoruz. Kadroda olmayanlara da inanıyorum, onlar da o yüzden buradalar. Yarın oynatmayacağım oyuncu olursa, kötü oyuncu olduğu için değil, rakibe göre seçim yaptığımız için olur. Herhangi bir oyuncumuzda sakatlık yok, bütün oyuncularımız sağlıklı. Düşünce olarak da hazırlar. En iyisini yapmak için sahaya çıkacaklar. Kadroda değişiklikler olsa bile az olacağını düşünüyorum.

Galler'i tanıyoruz. Oyuncularımızla paylaştık. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız."

BURAK YILMAZ

"Benim de moralim çok bozuk. Hocam bizi ayakta tuttu. Kötü iki gün geçirdik. Tekrar hedefteyiz, istediğimiz hedefe doğru gideceğiz. Gerçekçi toplantılarımızı yaptık. Yarın, kazanmaktan başka çaremiz yok. Yarın beklenen Türkiye'yi göstereceğimizi düşünüyorum. Olumsuz havanın dağıldığını düşünüyorum. Yaptığımız hataların farkındayız. Yarınki maçı aldığımız takdirde, bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyoruz. Ben herkese çok güveniyorum. Kendi evimizde oynayacağız. İtalya maçında tamamen deplasmandaydık. İnşallah yarın da Galler'e burada deplasman havasını yaratırız."