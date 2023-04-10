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Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk ve Masuaku sözleri

İngiliz basını Dele Alli'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını yazarken Şenol Güneş'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Güneş, Giresunspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un durumunu da anlattı. İşte Güneş'in açıklamaları

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kağıt üstünde favoriydik ve bir mucizeye izin vermememiz gerekiyordu. 1-0'dan sonra 3-1'e çevirmek bizim için olumluydu. Daha iyi oynayabilirdik ama bu oyunla da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    "Çalışan oyuncunun değeri de, her şeyi de yükselir. Nathan Redmond'u tebrik ediyorum. Daha iyi oynasın. Tüm mesele çalışmak. Bütün oyuncular için bu geçerli."
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    "Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması."
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    "Cenk sakatlandı, doğru ama ne kadar sürer bilmiyorum. Yarın MR'ı çekilecek. Onu değerlendireceğiz."
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    "Trabzonspor iyi, büyük bir kulüp. Geçen sezonun şampiyonu. Onlarla karşılaşacağız."
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    "Çarşamba günü de çok önemli bir maçımız var. Hem kulüp, hem yönetim, hem takım özveriyle hazırlanmak zorundayız. Özel ve futboldan daha önemli bir durum. Çok insanımızı kaybettik. Atletico Madrid'e de teşekkür ediyorum. 
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    "İnanın ki bu önemli bir jest. Biz de katkı yapmak durumundayız. Taraftarları bu maça bekliyorum. Hem iki iyi takımın maçını izlemek hem de depremzedelere yardım etmek için..."
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    “Bugün Gedson ile başlamama sebebim, Gedson’un performansı ile ilgili değil. Takımın rakibe göre sahadaki dizilişi gereğiydi. Bugün bu şekilde bir kadro ile sahaya çıktık. Gerekli yerlerde oyuna değişikliklerle müdahale ettik. Yarın Salih veya Amir de 11 de başlamayabilir.
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

    "Bugün Rosier de 11'de başlayabilirdi, küsmek yok. Zaten böyle bir durum söz konusu da değil. Takıma katkısı kimin olacaksa o sahada forma şansı bulacaktık. Rosier de değerli bir oyuncu, takıma katkı vermek için sahada olacağı maçlar olacaktır”
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli, Cenk Tosun ve Trabzonspor açıklaması

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