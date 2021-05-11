Şenol Güneş'ten flaş sözler!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global'de merak edilen soruları yanıtladı. İşte Güneş'in öne çıkan sözleri:

"AİLE GİBİ OLDUK"

"Bir ülkenin kalkındığı bireylerine yansımalı. Futbol da böyle bir şey. Biz çocuklarımız ile başarıyla bir araya getirdiysek mutlu oluruz. Olağanüstü bir şeyi hiçbir futbolcumdan istemedim. Olanı gayret etmeli. Doğru işler yaparak ondan keyif almak istiyorlar. Aile gibi olmayı sağladığımızı düşünüyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Oyuncularımızın keyif veriyor olması, başarısı önemli. Biz hem yapılanmayı yapacağız. Saha sonuçları gelecek neslin idolü olacaklar."

"PARA ARAÇKEN AMAÇ OLDU"

"Zaman zaman alınan saha sonuçları her defasında doğruyu yaptığınız anlamına gelmez. Türkiye'deki futbolda en büyük başarızlık ekonomik idari. Futbolda para araç iken amaç oldu. Neymar için 200 milyon euro verildi. Daha mı iyi oynadı gittiği takımda. Hayır. Futbolda büyük para var. Türkiye'de futbolcu oynayacak ve yurt dışına çıkacak. Bu sayıları ne kadar çok çoğaltabiliriz. Ülkeye döviz kazandırıyoruz. Yaşlı oyuncular alırsak o kadar para neden gidiyor, bizim paramız gidiyor."

"KUAFÖRÜM HALA AYNI"

"Bizi döverek bütüyorlar. Eleştirdikleri kuaför hiç değişmedi, hala aynı. Ben tutucuyum seviyorsam onunla devam ediyorum. Eleştirdikleri kravat mesaj veriyor diyorlar. Hiç öyle bir şey yok."

"ARDA TURAN, BURAK YILMAZ, UĞURCAN ÇAKIR..."

"Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır diyebilirim. Burak Yılmaz, son dönemde kendisini ve etrafını yönetebiliyor. Selçuk ile çok iyi bir ikililerdi. Çok iyi tamamlıyorlardı birbirlerini. Fransa'da bir Türk oyuncunun böyle sahiplenilmesi beni çok gururlandırıyor."

"BURAK YILMAZ BEŞİKTAŞLI"

"Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'ta ilk alamadığımızda "Beşiktaşlılara hata yaptı" diye söylendi. Ne yaptı? Galatasaray formasını öptü. Galatasaray'da oynuyor, Beşiktaşlı bu adam. Trabzonspor'da oynuyor, Beşiktaşlı. Özünü, değerlerini kaybetmedi. Beşiktaş'a 1 yıl gecikmeli geldi, işini çok seviyor. Eskiden duygusal çıkışları vardı."

"YUSUF, ARDA'YI GEÇECEKTİR"

"Mbappe bundan 1 ay önce Messi ve Ronaldo’nun önüne koyuldu. Mbappe ve Haaland ikisinin önündeydi. Tam da bizim maçlardan önce. Tamam yetenekli olabilirler de daha olmadılar ki. Arda Barcelona’ya gitti ve iyi işler yaptı. Ama bu bir sonuçtur. Yusuf bir sonuçtur. Arda’yı geçecektir. O gün Mbappe’yi övenler bugün Burak’ı eleştiriyor. Övemiyor. Kendi insanımıza yapamaz diye bakıyoruz."

"RÜŞTÜ REÇBER'İ BEĞENİYORUM"

"Eğitimi az olan dönemden geliyoruz. Başından beri yaptıkları başarılar ve aldığı eğitim karşılığında daha fazlasını yapan kişi olarak Rüştü Reçberi beğeniyorum."

"TÜRKİYE-İTALYA MAÇI ÇOK ZOR"

"Bizim oyuncular ile de bir imtihan olacak. Türkiye-İtalya maçı çok zor olacak. Bu turnuva daha önceki oyundan daha farklı olacak. Bunları yaparsak Dünya Şampiyonasına katılırız. Yarışmalarda daha iyi olmamız içn alttan da bir yandan eğitimeliyiz."

"FIFA VE UEFA'DA EKSİKLİKLER ÇOK"

"Barcelona takımının bir kitlesi oldu. Bunu kullanayım paraya dönüştüreyim. Oyuncuda, kulüpte değerli olmak lazım. Yoktan var etmek isteniyorsa ilk önce siz yaptınız devam edin. FIFA ve UEFA'da eksiklikler var çeki düzen verilmesi lazım."

"HALİL, RIDVAN, İRFAN CAN, ABDULKADİR ÖMÜR..."

"Halil Dervişoğlu'nu çok yetenekli buluyorum ama ne kadar üstüne koyacağını zaman gösterecek. Rıdvan Yılmaz'ı da takip ediyoruz. İrfan Can çok yaratıcı bir oyuncu, bir basamak daha atlaması lazım. Abdülkadir Ömür, ekstra bir oyuncu. Övgü aldıktan sonra beklentiyi büyüttü. Sakatlıklar da onu çok etkiledi. Şu an kendi temposu düşük."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SENEYE VERİLSİN"

"Bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi finalini seneye bize versinler. Zaten finalde iki İngiliz takımı var. Seyirci de yokken bize bir katkısı olmayacaktır."

"FATİH TERİM İLE ARAM İYİ"

"Fatih hoca ile aram iyi, arkadaşımız, niye sevmeyeyim? Bizden birini sevmeyenler, bizi yumurta gibi birbirimize vurdurmak istiyor."

"LİSANSI OLMAYAN HOCALIK YAPMAMALI"

"Şenol Can var, Çağdaş var, Emre hoca var, lisansı olmayanların teknik direktörlük yapmasını doğru bulmuyorum. O zaman antrenörlük mesleğine saygısızlık yapmış oluruz. Futbol ülkesinde bunun olmaması lazım."