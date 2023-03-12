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Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir galibiyeti ile ilgili, “Tamamına bakınca hak ettiğimiz maçı aldık. Kazanma isteği iyiydi. 3 puan önemliydi. Rakip bize ters gelen bir takımdı. Kazanma oranımız yok gibiydi. Kritik maçtı, kazandığımız için mutluyuz” dedi

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HABERTURK.COM / İHA
  • Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
  • Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

    Güneş, Medipol Başakşehir’in çeyrek finale kalmasını umduğunu belirterek, “Avrupa’da aldıkları skor hem onlar hem Türkiye için olumlu. Umarım çeyrek finale kalırız. Türkiye için de önemli, hak ediyorlar” şeklinde konuştu.
  • Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

    ''KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ''

    Güneş, çok fazla top kaybı yaptıklarını aktararak, “Hoca da Avrupa maçının arasında kaldığı için bu maçta değişiklik yapmak zorunda kaldı. Rakibin yorulacağını biliyorduk. Koşu mesafesinde de en başta olan Başakşehir. 10 kişi de 11 de olsa koşabilen bir takım. Aynı zamanda topa sahip olan takım. Yüzde 58 seviyelerinde. Oyun başında kontrollü oynayıp çımaya çalıştık. Atacağımız toplarla öne gitmeye çalışıyorduk. Golü bulunca avantaj yakaladık. Çok top kaybı yaptık. Hem gol kaçırmada hem paslarda bunları yapabilseydik daha fazla pozisyon bulabilirdik. Rakip her an maça ortak gibi göründü. Tamamına bakınca hak ettiğimiz maçı aldık. Kazanma isteği iyiydi. 3 puan önemliydi. Rakip bize ters gelen bir takımdı. Kazanma oranımız yok gibiydi. Kritik maçtı kazandığımız için mutluyuz” açıklamasını yaptı.
  • Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

    ''PLAY-OFF, FUTBOLU İLGİLENDİREN HERKESİN ORTAK AKLIYLA ALINMASI GEREKEN BİR KARAR''

    Şenol Güneş, sezon sonunda ilk 4 takımın play-off oynaması tartışmalarıyla ilgili gelen soruya, “Sıralamaya bakmadan şu anda 3. duruyoruz ama ikincilik, üçüncülük, dördüncülükten çok oyunu üste seviyeye çıkarmalıyız. Geçen hafta hızlı oynamamıza rağmen pas yüzdemiz daha iyiydi. Çok kaçırmıştık. Bugün de pas hatalarımız çoktu. Sıralamaya takılmıyoruz. Bizim dışımızda konuşuluyor. Dün de öyle söylendi. Biz istiyormuşuz gibi. Benim veya başkanın dışına kayıyor olay. Bu tip kararların federasyon, Kulüpler Birliği ve futbolu ilgilendiren herklesin ortak düşüncesi ile alınmalı diye söyledik. Biz bir şey talep etmiyoruz. Federasyon bir karar almışsa yapacak bir şey yok” cevabını verdi.
  • Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

    ''SALİH'İN ÖZ GÜVENİ OLMASI LAZIM''

    Salih Uçan’ın son iki haftadır gole yaptığı katkılar ile ilgili yöneltilen soruya Güneş, “Salih’in özgüveni olması lazım. Sadece Salih değil Amir’in Gedson’un da aynı şekilde. Oyunlar, sonuçlar bazen güvende yaralama açabilir. Oyun önemli. Bu 3’lüye Maxim’i de ilave ettik. 4 oyuncuda da farklılıklar var. Salih iki yönlü pas atıyor. Amir ortada olduğu müddetçe Salih ve Gedson da her iki görevi bekliyorum. Gedson kendini arıyor. Daha iyi olabilir” yanıtını verdi.
  • Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

    ''BÜYÜK OYUNCULARIN BU KADAR TOP KAYBIYLA OYNAMAMASI LAZIM''

    Kaçırdıkları ne gol pozisyonlarını düzeltmek için çok çalışacaklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi:

    “Aboubakar’ın attığı gole bakınca kafayla kaçırdığı olabilir. Duran toplarda net pozisyonlar buldu, vuramadı. O konuda da mesafe aldık. Seken topları zaman zaman atıyoruz. Rosier’in Redmond’un kaçırdığı pozisyonlar var. Karşı kaşıya atılması gereken pozisyonları olmadığı zaman sıkıntı oluyor. Rakip için de geçerli. Bunları yaşayacağız. Düzeltmek için çok çalışacağız. Savunma hücumu birlikte yaparsak daha iyi olur. Tayfur girdi olumlu işler yaptı. Hem geri geldi hem yardım etti. Büyük oyuncuların bu kadar top kaybıyla oynamaması lazım.”
  • Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

    ''GHEZZAL'IN UFAK BİR SAKATLIĞI VAR''

    Şenol Güneş, Ghezzal’ın bugün MR çekildiğini ve küçük bir sakatlığı olduğunu ifade ederek, “Geçen maçta orta sahamız da dinamik başladı. Bugün Ghezzal ile başlamayı düşünebilirdim ama takımı bozmamak için oyuna göre hamle yapmayı düşündüm. Rakibin yorgunluğu vardı. Ghezzal antrenmanda oyuna katılınca hafif ağrı oldu. MR çektirdik. Ufak bir şey var. Bugün de istedi ama riske etmek istemedim. Kendisi de kenarda kaldı” ifadelerine yer verdi.

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