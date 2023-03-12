Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

''PLAY-OFF, FUTBOLU İLGİLENDİREN HERKESİN ORTAK AKLIYLA ALINMASI GEREKEN BİR KARAR''

Şenol Güneş, sezon sonunda ilk 4 takımın play-off oynaması tartışmalarıyla ilgili gelen soruya, “Sıralamaya bakmadan şu anda 3. duruyoruz ama ikincilik, üçüncülük, dördüncülükten çok oyunu üste seviyeye çıkarmalıyız. Geçen hafta hızlı oynamamıza rağmen pas yüzdemiz daha iyiydi. Çok kaçırmıştık. Bugün de pas hatalarımız çoktu. Sıralamaya takılmıyoruz. Bizim dışımızda konuşuluyor. Dün de öyle söylendi. Biz istiyormuşuz gibi. Benim veya başkanın dışına kayıyor olay. Bu tip kararların federasyon, Kulüpler Birliği ve futbolu ilgilendiren herklesin ortak düşüncesi ile alınmalı diye söyledik. Biz bir şey talep etmiyoruz. Federasyon bir karar almışsa yapacak bir şey yok” cevabını verdi.