Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor'u 6-2 yendikleri maçı değerlendirdi:
"Daha fazla da atabilirdik, yiyebilirdik. İlginç bir maç oldu. İyi başlamadık, gol bulduk. Attıktan sonra artırdık. Kötü de bir gol yedik, ortak olabilirlerdi oyuna. Kagawa'nın golü maçı kopardı. Çok rahat bir gol oldu. Zaten futbolun ilginçliği burada, kendi sahamızda oynadığımız Antalya maçında daha farklı kazanmamız gerekiyordu. Hatalarla gol yememiz bizi sıksa da 3 puan kazanmak bizim için önemliydi. Geçen hafta kaybedilen 2 puan moralimizi düşürmüştü. Bu hafta kazanılan puan moralimizi yükseltti."
"KAGAWA'NIN KALİTESİ BELLİ"
"Enteresan oldu, futbol böyle bir şey. Bir bakarsınız, sahaya girersiniz gol atamazsınız, sizden gol beklerler, bir bakarsınız oyuna girersiniz ve rekor oldu. 2 gol atmak önemliydi, zaten oyuncu kalitesi belli. Bizimle oynayıp başarılarını ve katkılarını bekliyoruz. Kazanmak önemliydi, Kagawa da buna katkı yaptı. İyi oynamak, dikkatli olmak, bunlar oldukça kazanmak çok daha kolay."
VIDA YORUMU
"Kaptanlık o kadar mesele değil, herkes kaptan. Önemli olan aynı duyguyu paylaşmak. Çok daha katkı yapacağını düşünüyorum. Savunmanın devamlılığı olması ve artırması gerekiyor. Dönen toplarda pozisyon verdik. Bunda Vida ve Mirin'in de katkısı vardı. Kaliteli ve büyük takımların hata yapmayacağı kadar yapmamalıyız."
QUARESMA GİDECEK Mİ?
"Oyuncularımızda ilgili yorum yapmak doğru olmuyor, bazen yanlış da olabiliyor. Burak ve Quaresma cezalıydı. Quaresma idmana çıkıyor, haftaya ne olacağını bilmiyorum. Gidip kalmasını ben değerlendirmiyorum."
BASIN TOPLANTISI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında maçı değerlendirdi. Maça başlarkenki beklentilerinin saha içinde sonuca yansımasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Şenol Güneş, beklenenden fazla gol olduğunu söyledi.
Maçta daha fazla gol de atabileceklerini ifade eden Güneş, "İzleyenler açısından, gol olması açısından keyifli ama hata olması bakımından, yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlarla ilginç bir maç oldu. Hatalarımız da var, doğrularımız da. Fazla gol atabilirdik, fazla gol de yiyebilirdik" dedi.
Oyuna çok şiddetli bir şekilde kontrollü ve baskılı başlayamadıklarını aktaran Şenol Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Rakip de dirençliydi. Attığımız gol sonrası, goller peş peşe gelince oyun lehimize döndü. Fakat ikinci yarı başında hatalarımız nedeniyle durum 3-1´e geldi. Seyirci coşkusuyla beraber ikinci golü yiyip, rakip maça ortak olabilirdi. Dirençli bir takım haline dönüşecekti. Ama dördüncü golü bulmamız, Kagawa´nın da oyuna girdikten sonra buluştuğu ilk topla gol bulması, bizim adımıza diğer golleri getirdi. Üç puan mutluluk verici. Emek verip karşılığını almak güzel. Ama ilginç işte. Bir hafta önce de farklı yenebilirdik, goller gelseydi. Yine aynı sezonun ilk yarısında kaybettiğimiz Antalyaspor maçında da, rahat kazanmamız gereken bir maçı kaybetmiştik. Burada kazandık. Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. En azından gollerle daha moralliyiz. Bu üç puanın yanında haftaya Bursaspor maçıyla yeniden çıkış yapmamız lazım."
Antalyaspor´un iyi işler yaptığını ve iyi puanlar aldığını sözlerine ekleyen Şenol Güneş, konuşmasına şöyle devam etti: "Ama bu bir maraton. Kimin ne zaman ne yapacağı belli değil. Onların dirençli, inançlı olarak iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Çünkü burada iyi bir taraftar, saha ve hava var. Bu takımın ligde başarılı olmasını isterim. Çünkü, buraya futbol yakışıyor. Tabi kolay bir lig değil. Her takımın sıkıntıları var. Her takımın ne olacağı belli değil"
TOLGAY YORUMU
Tolgay Arslan´ın veda mesajında kendisine teşekkür etmemesi ve arma ile ilgili açıklamasıyla ilgili soru üzerine Şenol Güneş, Tolgay'ın yaklaşık iki ay takımla birlikte olmadığını söyledi.
Tolgay´ın iyi bir insan olduğunu dile getiren Güneş, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Tolgay´ın iyi düşünceleri var. Bunları bazen yanlış kullansa bile takımı adına savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Olmayan şeyden sorun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çirken şeyler, yapmayın. Tolgay'la düğünde görüştük, sorun yok. Oyuncumu seviyorum. Gidene de üzülürüm, gelene de sevinirim. Ama gidenin de başarılı olmasını isterim. Tolgay'ın da gittiği takımda başarılı olacağına inanıyorum. Onu seviyorum, bütün oyuncularımı seviyorum, hatalarıyla sevaplarıyla. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü değerli kılan o dikenidir. Dikensiz gül istiyorsunuz, hiçbir yerde yok."
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