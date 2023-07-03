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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GENÇLERİN DE DURUMUNU GÖRECEĞİZ" "8'ine kadar burada çalışıyoruz. 3 gün oldu. Buradaki dönemde sağlık muayeneleri, testleri, gelecek idmanların altyapısını oluşturmak için ön hazırlık yapıyoruz. Henüz kadromuzu oluşturmak. Gençlerin de durumunu göreceğiz. Bu haftayı böyle geçireceğiz. 9'unda Avusturya'ya gidiyoruz, 21 Temmuz'a kadar oradayız. 3 hazırlık maçı yapıp döneceğiz. 27 Temmuz'da Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız." "BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ŞAMPİYONLUKTUR" "Önümüzde 3 kulvar var. Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. 3 kulvarda olan bir takım olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu daha önce ilk senede de kullandım. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur, bize düşen çok çalışmak."

HANGİ BÖLGELERE TRANSFER YAPILACAK? "Elimizde bir kadro var. Bu kadroda kiralık 2 oyuncu vardı; Tayfur ve Redmond. Tayfur takımına döndü, Redmond ile görüşmeler yaptık. Bana verilen bilgiye göre olumlu yönde. Medyadan öğreniyorum zaten. Şu an bekliyoruz. Ona göre transferler olacaktır. Mevki olarak söyleyebileceğim stoper mutlaka almalıyız, orta sahaya mutlaka. Öndeki 3 oyuncuyu artırıcı bir oyuncu. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoperdir. Sol stoperde Colley ve Saiss var. Saiss'in sağda oynaması da büyük avantaj. Orada bir boşluk hissediyorum. Tayyip'in sakatlığı sonrası sağ stoper sıkıntımız var. Sağ bekte sorunumuz yok. Orta sahadan memnunum ama uzun maratonda takviye iyi olacaktır. Redmond gelirse Redmond, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk. Muleka'nın durumu var, Semih Kılıçsoy var. Bir açık forveti düşünüyorum. Bunları da yönetimle konuşuyoruz. Ortak akılla aldığımız kararlarla uygulamaya çalışıyoruz." "BU KADAR UZUN TRANSER DÖNEMİNİ DOĞRU BULMUYORUM" "Ben bu kadar uzun transfer dönemini dünyada da doğru bulmuyorum. Transferlerin en fazla 1 ay olması gerek. Lig başladığı zaman bitmesi lazım. Bizde oynayan oyuncuyu rakibe veriyoruz mesela. Böyle uzadıkça, yönetimler de haklı olarak kendi açılarından bakıyorlar. Daha ucuza nasıl alırız diyorlar. Bizde ağustos sonu da bitmiyor, 1 hafta daha. Avrupa'dan ne olursa. Son 1 hafta daha, fırsat olur diye. Biz stoper için birçok oyuncuyla konuştuk. Transferi baskı unsuru olarak kullanmak doğru değil. Zamanın daraltılmasını isterim. Acil, bana sorarsanız, yönetimle konuştuğumu söylüyorum, acil sağ stoper istiyorum, olmazsa olmaz. Orta saha ve açık forveti aldıktan sonra haydi biraz daha zaman tanırız. Ghezzal tam hazır değil, Aboubakar gelecek, Cenk yok. Forvette bir sıkıntı var. 4 tane oyuncu olsa bile 2 tane daha almam gerekiyor. 1-2 oyuncu almam gerekiyor. Sağ stoper yok. Saiss, Colley ve Emrecan var. Sağda o tip bir oyuncu yok. 27'sine stoper lazım. 11-12-12-14 olur. Biz kadroyu 18 yapmak istiyoruz. Ondan sonrası aday. Kağıt üstünden geçen seneden geliyoruz. Bunların yukarı çıkmalarını istiyoruz. Çıkmazlarsa yenilerine bakacağız. Zaten ihtiyaçlar belli. Devre arasında 4 aldık, daha kolay. Süre daha kısaydı. Bakıyoruz, bakıyoruz, kafa karışıyor. Konuşuyoruz, başka şeyler çıkıyor. Bilmiyorum yani. Bazı isimler söyleniyor, oradan bizim üstümüze saldıranlar oluyor. Cevap vermiyoruz da sabırlı olacağız. Bize uyan, takımı yukarı taşıyacak oyuncular istiyoruz. Mevcut halimizden yukarı çıkmalıyız."

"SAISS BENİM İÇİN DENGE OYUNCUSU" "Saiss benim için denge oyuncusu, en iyi oyuncu. Vazgeçilecek bir oyuncu değil. Benim oyuncum, biz oyuncumuz. 1 sene daha mukavelesi var. Bunu yönetime de, kendime de söyledim. 'Gitmek istiyor' dediler, başka şeyler de ilave ettiler. Bütün oyuncular iyi oynayıp giderler. Biz de oynayıp öyle gitmesini isterim. Şampiyon olup öyle gitsin. Zaten bizim oyuncumuz. Ben onu var kabul ediyorum, öyle olunca sağ stoper istiyorum. 4 tane stoperimiz lazım. Necip'i, Berkay'ı elden üretmeye çalışacağım. Saiss'in iyi olduğunu herkes biliyor. Hangi kulüp onu bırakır? Onu bırakırsa yerine bulacağı oyuncu ne kadar fiyattır?" "HALİL DERVİŞOĞLU TERCİHİMDİR" "İsim vermek istemiyorum. Olan var, olmayan var. Türk oyuncu olarak Halil Dervişoğlu tercihimdir. Forvet, sağ açık, sol açık, santrfor oynayan, çıkış yapmak isteyen oyuncuysa mali şartları da uygunsa isterim. Biz daha idealini bulacağız. Bir tane adam alacağız, Aboubakar, Cenk, Ghezzal, Redmond'u zorlayacak. Birinci planda daha hazır oyuncu istiyorum. İsim vermiyorum ama orta sahada defansın önünde oynayacak, orta sahada hücuma dönük oynayacak. Birkaç tane isim var. Ekonomik tarafı var. Bugün yarın belki belli olan olabilir."