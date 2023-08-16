Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Rashica, Talisca, Ramos, Deniz Türüç, Zaynutdinov...

Maça ilişkin konuşan Şenol Güneş, "2023-24 sezonuna yeni başladık sayılır. Oynadığımız müsabaka sayısı henüz az. Bundan sonra giderek yoğunlaşacak gibi görünüyor. Pazartesi günü oynadığımız Karagümrük maçını da dahil edersek bundan sonra 6 maçımız daha var milli maç haftasına kadar. Dolayısıyla 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlatmak lazım. Elimizdeki kadroyu oldukça zorlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Oyuncuların fiziksel değerleri de iyi görünüyor. Katılanlar da fazla olduktan sonra daha da güçlü olacağımızı düşünüyoruz. Şu aşamada yarınki müsabakaya başlarken 3-1'lik bir avantajlı skorla başlayacağız ama hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir futbol maçı oynanmadan kazanılmıyor. Dolayısıyla eldeki oyuncuların form durumuna göre bazı oyunculara da şans vererek, bazen de dinlendirerek oyuna başlamak istiyoruz. Oyunun gelişimine göre hareket edeceğiz. Neftçi takımı orada gördük izin verirsek iyi pas yapıyorlar, teknik bir takım, iyi oynuyorlar. Oyunun 75 dakikalık bölümünde bunu iyi yaptık. Daha sonra da yorulduk ve değişikliklerle beraber rakibe izin verince onlar iyi oynamaya başladı. Yarın da onları oynatmadan, kendi oyunumuzu oynayarak, kazanarak turu geçmek istiyoruz. Şu anda ciddi boyutta bir sıkıntımız yok. Sadece Omar Colley'nin omuzunda bir sıkıntımız var. Buna bir bakacağız, değerlendireceğiz. Onun dışında Rachid Ghezzal'ın maalesef ailesi bir kaza geçirdi. Çocuğu ameliyat oldu ama durumu gayet iyi. O da evine gitti. İyi çalışıyordu yine. Şanssız bir dönem geçiriyor yine. Kendine geçmiş olsun diyoruz. Takım bu akşam maç yapıp kampa gireceğiz. Umarım yarın da kendi seyircimiz önünde güzel, keyifli bir maç olur ve kazanarak turu geçeriz" ifadelerini kullandı.

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'RASHICA KONUSUNDA YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM' Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve Beşiktaş'ın transferini tamamladığı Milot Rashica konusunda ise Güneş, şu ifadeleri kullandı: Rashica ile ilgili söylediğinize katılıyorum. Yani geçen sene gayet iyi oynadı, başarılı oldu. Dışarıdan da izlediğimiz kadarıyla aldığımız bilgiler doğrultusunda karakterli, yetenekli bir oyuncu. Bize de uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz. Henüz bugün gelemeyecek. Seyahatler üst üste geldi biraz yorgundu. Bize katılımını sağlamış oldu. Yönetimi tebrik ediyorum.

'OXLADE-CHAMBERLAIN'İN GÖRÜNTÜSÜ POZİTİF' "Oxlade-Chamberlain, dün antrenmana katıldı. O da olumlu, pozitif. Antrenmana katıldığında o da bireysel uzun süre çalıştığı için takım idmanına kısmen kattık. O bölümde de hiçbir yabancılık geçmedi. Zaten futbol bilgisi, becerisi, yeteneği oldukça fazla. Orada bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu tip oyuncuları fiziksel olarak hazırlayıp takıma bir an evvel adapte etmek istiyoruz. Şu anda elimizdeki oyuncular da bunlar. Daha önceden de 3 tane oyuncu almıştık. Yabancı olarak bakarsak 5 tane oyuncu almış olduk" REKLAM

'TALISCA KONUSU BUGÜNE KADAR HEP OLUMSUZDU' "Talisca ile ilgili söyledim. İstekler ve gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemediğimiz şey o. Gelinen noktaya baktığımızda aynı şeyi söyleyince orası çok konuşuluyor. Özlem olduğunda buraya gelmesini söylediğimde onun resmi bir teklif olmadığını herhalde aklı selim herkes bilir. Sadece sohbet içerisinde konuştuğumuz... İstek derken zaten gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi de o. Zaten kulübünün buna sıcak bakmadığı görüntüsü vardı. Öyle bir görüntüsü olursa Talisca gelmek isterse o zaman değerlendirir. Ekonomik koşullar, oyuncunun istemesi, kulübün bırakması, bizim isteğimiz... Hepsinin olması... Bir de transfere bağlı olarak değişimler oluyor. Transfer yaptınız, aynı yere çok oyuncu aldınız o zaman farklı şey düşünürüz. Her gün değişiyor. Arap ülkelerinin transfere dahil olmaları ile ekonomik değerlerle oyuncuların değerlerinin artması ve oyuncuların beklentilerinin olması bu transferi zorlaştırıyor. Biz de tam tersine oradan transfer yapmaya bakıyoruz. Zorlukları var. Başkan da, biz de, herkes, taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız ama şartların uyumu da var mıdır yok mudur? Ama bugüne kadar direkt söylenmedi ama aslı hep olumsuz olaraktı. Talisca'nın gelemeyeceği, kulübün bırakmayacağıydı. Öyle bir şey olursa değerlendirilir" REKLAM 'BAKHTIYAR BUGÜN DE GELEBİLİR, YARIN DA...' "Bakhtiyar ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Mavi kartla ilgili... Konuşuldu, anlaşıldı, kendisiyle de görüştük. Bugün de gelebilir, yarın da... Bilmiyoruz son durumunu, bekliyoruz"

'MONTERO VE HASIC İLE KONUŞTUM' "Türk oyuncu alabiliriz. Şartlara bakıp ihtiyaca göre hareket edeceğiz. Alınmasında da yarar olduğunu düşünüyorum. Şu anda eldeki yabancı sayısında 2 tane oyuncumuz Montero ve Hasic ile ilgili düşüncelerimi kendilerine de söylediğim için onlar da biliyorlar. Gayet iyi çalışıyorlar. İyi bir kulüp bulursalar imkanlar içerisinde gidip oynamalarında yarar var. 14 tane yabancı alsanız bile 1 tanesinin doğum tarihinin küçük olması gerekiyor. Onana, buna uyuyor. 14 tane tamamlayabiliriz. Transfer sadece almakla olmuyor giden de olabilir" 'STOPERDE BİR EKSİKLİK VAR' "Eksiklerimiz var dediğimizde orada epey mesafe aldık. Çok acele etmek gerekmez. Stoperde bir tane eksiklik var onu tamamlamak gerekiyor" REKLAM

'DENİZ TÜRÜÇ BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU' "Deniz Türüç, beğendiğim bir oyuncu. Zaten milli takıma daha önce aldığım bir oyuncu. Kayseri'deyken almıştım. Değişen bir şey yok. Her iki kenarda oynayabilecek, forvetin arkasında oynayabilecek, zaman zaman sıkıştığında beke alınabilecek bir oyuncu ama şu anda bizim transferle ilgili bir düşüncemiz yok. Zannediyorum Başakşehir'in bir talebi var ondan dolayı gündemde. Bilmiyorum belki menajerler söylemiştir ama Umut da bizim için değerli bir oyuncu. Bırakmak istemiyorum. Beşiktaş, ona değer verdi ve para verdi. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse bunun ekonomik yönü de var konuşulur"

'SERGIO RAMOS ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU' "Sergio Ramos'u gazeteciler yazıyor. Birçok kulüp istiyor zaten. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya gidecekti. Sonra Arap ülkelerine gidecek dendi. Sonra Türkiye olabilir dediler. Şu anda son durumunu bilmiyorum. Kendini ispatlamış, çok değerli bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi. Bunlar uzun yıllar defansta futbol oynamış, başarılı olmuş, kariyeri iyi olan, markalaşmış oyuncular. Onlarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Herkesin aynı şeyi söyleyeceğini düşünüyorum. Transfer baştan aşağı ekonomik, idari, tekniktir. Ona bakmak lazım. Onu bilemiyorum şu anda gündemde olmadığı için. Olduğu zaman konuşuruz"