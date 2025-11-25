Habertürk
        Şenpiliç İnsan Kaynakları Direktörü Meryem Sökmen: Özellikle kadınların iş hayatına katılımına katkı önceliğimiz

        Türkiye'nin lider piliç üreticisi Şenpiliç, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen 5. OSB Yıldızları Araştırması'nda "En Çok Satış Yapan Firma", "En Çok İstihdam Sağlayan Firma" ve "En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma" kategorilerindeki başarısıyla üç farklı ödül kazandı. Şenpiliç İnsan Kaynakları Direktörü Meryem Sökmen, "Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına ve özellikle kadınların iş hayatına katılımına katkı sunmayı stratejik önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu başarı, emekleriyle Şenpiliç'i bugün bulunduğu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımızın ortak eseridir" dedi

        Giriş: 25.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:59
        "Özellikle kadınların iş hayatına katılımına katkı önceliğimiz"
        Türkiye’nin lider piliç üreticisi Şenpiliç, bu yıl beşincisi düzenlenen OSB Yıldızları Araştırmasında üç farklı kategoride ödüle layık görülerek törende öne çıkan şirketlerden biri oldu. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar satış, ihracat, Ar-Ge yatırımları, istihdam ve kadın istihdamı gibi kritik performans göstergeleri üzerinden değerlendirildi. Araştırma kapsamında bu yıl 12 kategoride 120 firma ödüllendirildi.

        ŞENPİLİÇ’E ÜÇ KATEGORİDE ÖDÜL

        Araştırma sonuçlarına göre Şenpiliç, Türkiye genelinde OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar arasında “en çok satış yapan şirketler” arasında üst sıralarda yer alarak üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

        Şirket aynı zamanda OSB’lerde “en fazla istihdam sağlayan firmalar” arasında konumunu güçlendirerek bölgesel kalkınmaya ve sanayi istihdamına sağladığı katkıyı tescilledi.

        Kadın iş gücünü artırma konusundaki kararlı yaklaşımıyla dikkat çeken Şenpiliç, “kadın istihdamı kategorisinde” de Türkiye’nin en başarılı şirketleri arasında yer aldı.

        "ÖZELLİKLE KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILIMINA KATKI ÖNCELİĞİMİZ"

        Şenpiliç İnsan Kaynakları Direktörü Meryem Sökmen 3 farklı kategoride ödül alınmasıyla ilgili şunları söyledi:

        “OSB Yıldızları Araştırması’nda üç farklı kategoride ödül kazanmak, üretimin her aşamasında benimsediğimiz kalite, sürdürülebilirlik ve insan odaklı çalışma kültürümüzün önemli bir yansımasıdır. Türkiye’nin üretim gücüne, istihdamına ve özellikle kadınların iş hayatına katılımına katkı sunmayı stratejik önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu başarı, emekleriyle Şenpiliç’i bugün bulunduğu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımızın ortak eseridir. Lider üretici kimliğimizi toplumsal fayda ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle güçlendirerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

