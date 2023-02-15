Serap Paköz: Halam açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamadı

"BUNU ALEME DUYURMAK ZORUNDA MIYIM?"



Paköz'ün bu açıklamasının ardından bir takipçisi, "Neden yardıma gitmediniz peki, doyurmadınız?" yorumunda bulundu. O kullanıcıya yanıt veren Serap Paköz, "Orada mıydınız? Orada mısınız? Akrabalarım ve diğer depremzedeler için neler yaptığımı ve yapmaya devam ettiğimi nereden biliyorsunuz? İlan etmek, bunu aleme duyurmak zorunda mıyım?" açıklamasını yaparak, isyan etti.



Fotoğraflar: AA, Instagram