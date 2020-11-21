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Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

Sercan Yıldırım MasterChef Türkiye'ye konuk olması nedeniyle gündemde. Sercan Yıldırım aslen Bursalı olup uzun yıllar Bursaspor formasıyla oynamıştır. Yıldırım 2019-2020 yılında Survivor yarışmasına katılmıştır. Peki Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında ve hangi kulüplerde oynamıştır? İşte Sercan Yıldırım hakkında...

Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

Sercan Yıldırım adını Bursaspor ile duyurmuştur. Bursaspor'un ilk Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynamıştır. Eski forvet futbolcu A Milli takımda da yer almıştır. Peki Sercan Yıldırım kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Sercan Yıldırım biyografisi...

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 1.82 boyunda olan başarılı futbolcu forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

FUTBOL KARİYERİ

İlk maçında 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, Süper Lig’deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 yılı Bursaspor'un şampiyon olduğu kadrosunda büyük rol oynamıştır.


OYNADIĞI TAKIMLAR

Bursaspor - 2006-2011
Galatasaray - 2011-2016
Sivasspor - 2013 (Kiralık)
Şanlıurfaspor - 2013 (Kiralık)
Bursaspor - 2014 (Kiralık)
Balıkesirspor - 2014-2015 (Kiralık)
Bursaspor - 2016-2018
Giresunspor - 2019
Fatih Karagümrük - 2019

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006’da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz’i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

SURVİVOR

Sercan Yıldırım formasını giydiği Fatih Karagümrük takımından özel izin alarak, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. O sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada elenerek bitirdi.

FUTBOL SONRASI

Survivor sonrası memleketi Bursa'ya dönen Sercan Yıldırım, Kasım 2020 tarihi itibarıyla Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösterecek olan "Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi"ni açmıştır.

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