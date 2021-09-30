İHA

Yazı gölün sazlıklarında ve çayırlarında beslenerek ve yavrulayarak geçiren söğüt serçeleri sonbaharla birlikte bir araya gelerek kalabalık sürüler oluşturuyor.

Görenleri kendilerine hayran bırakan bu devasa sürüleri görmek isteyenlerin biraz acele etmesi gerekiyor.

İHA'nın haberine göre öyle ki birkaç gün içerisinde bu büyük söğüt serçesi sürüleri kışı geçirecekleri Afrika, Ortadoğu ülkeleri ile Hindistan'a doğru göç edecekler. Seneye bahar aylarında yine geri gelecekler.

Şehir içinde yakın akrabası olan normal serçelere göre vücutlarının daha renkli olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş "Genelde normal serçelerle karıştırılsa da görünümlerinde ciddi farklılıklar var. Göğüslerinde lekelenme, daha kızıl tonlar en belirgin özelikleri. Sazlıklar, çayırlar hatta makilikler üreme ve beslenme alanlarını oluşturur. Yazı bizimle birlikte geçirdiler ve şimdi göç sırası onlarda. Bu yıl doğan yavrularla birlikte oluşturdukları devasa sürüler ile bir yandan yavruları birlikte hareket etmeye alıştırıyorlar. Diğer yandan da göç öncesi yağ depoluyorlar. Bu sürüleri görmek isteyenler şu sıralar nehir ve göl kenarlarında yapacakları yürüyüşlerle bu devasa sürülere denk gelebilirler" dedi.