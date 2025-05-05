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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan Bankalar Birliği açıklaması: Her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Bankalar Birliği açıklaması: Her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün halka arz edilen hisselerinin satın alınması için çağrıda bulundu. Adalı, "Güçlü, bağımsız, geleceğe sağlam temeller atan bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz. Hayalimizdeki Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:05
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        "Her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz"
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün halka arz edilen hisselerinin satın alınması için çağrıda bulundu.

        Serdal Adalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

        Bankalar Konsorsiyumuna olan borcu kapatmayı hedeflediklerini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

        "Beşiktaşımızın sırtında büyük bir yük olan Bankalar Konsorsiyumundan ayrılmak, bu yükü üzerimizden atmak için bir yola çıktık. Bu yola çıkarken de her zaman olduğu gibi Beşiktaşımızın gücünü arkamıza aldık. Yaptığımız sermaye artırımı doğrultusunda; rüçhan hakları kullanıldı. Kalan hisselerin halka arz tarihi ise 5-6 Mayıs olarak belirlendi. Bugün ve yarın alacağımız her hisse senedi; Beşiktaş'ın Bankalar Konsorsiyumundan çıkmasına, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasına büyük bir katkı sağlayacak. Güçlü, bağımsız, geleceğe sağlam temeller atan bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz. Hayalimizdeki Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz."

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