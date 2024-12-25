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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı

        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:09
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        Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı
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        Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı, yönetim kurulunda görev alacak isimleri tanıttı.

        Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşen basın toplantısında Adalı, aynı zamanda yeni iki sponsorla da ön protokol imzaladı.

        "CAMİAMIZIN YANLIŞ TERCİHLER YAPARAK KAYBEDECEK TEK BİR DAKİKASI BİLE YOK"

        Olağanüstü genel kurula 4 gün kaldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Adayı Adalı, “Adaylık sürecinde tüm Beşiktaşlılarla bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri not ettik. Hepimizin en büyük ve ortak dileği, Beşiktaşımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak saha içinde ve saha dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmasıdır. Bizler bunun için buradayız. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizler; göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı bütün imkanlarımızı Beşiktaşımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak, mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya, Beşiktaş’ımızın her bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Bugün bu amaçlarla yola birlikte çıkacağımız yönetim kurulu arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Yönetim Kurulu kadromuz; alanında uzman, Beşiktaşımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşuyor. Her birinin bugün de, gelecekte de Beşiktaşımıza büyük katkılar yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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        Serdal Adalı’nın konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

        Başkan Adayı Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

        ASİL

        Hakan Daltaban

        Uğur Fora

        Orhan Özalp

        Murat Kılıç

        Çağatay Abraş

        Mustafa Mollaoğlu

        Kaan Kasacı

        Merve Öztopaloğlu

        Levent Ağan

        Özkan Arseven

        YEDEK

        Toygun Batallı

        Esra Sayın

        İbrahim Sağlam

        Görkem Bilgi

        Selahattin Solmaz

        Turgut Koç

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