Serdar Ali Çelikler: 3 puan önemli

Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2'şer puan kaybettiği, Galatasaray'ın yenildiği hafta ligin en zayıf kadrolu takımı ile evinizde oynuyorsunuz. Kazanıp, geçen haftaki kazadan sonra hasarsız yola devam etmek istiyorsunuz. Maça da golle başlıyorsunuz. Gerçek olamayacak kadar güzel değil mi?

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Vitor Pereira, Başakşehir maçındaki bana göre hatalı başlangıç 11'inden vazgeçmişti. Onun 3-4-2-1'li dizilişli oyun formasyonuna göre orta 4'lünün önündeki 3'lü için 6 - 7 alternatif var. Mesut - İrfan - Enner - Pelkas - Rossi - Berisha ve Muhammed. Bu 6'lıdan ancak 4.5'u şampiyonluk kalitesinde. Bu 4.5 kişi Mesut-İrfan-Enner-Pelkas ve buçuk da Rossi. Bu 4.5 oyuncunun 3'ü forma giydiğinde skor üretilebilir. Geçen Başakşehir maçında sadece Pelkas vardı sahada. Bu maçta Enner - Mesut ve Rossi vardı. Rossi asisti yaptı, Ferdi pozisyonuna iyice oturduğunu attığı golle gösterdi. 15. dakikadan itibaren maça denge getiren Giresun, 30-45 arası oyun üstünlüğünü ele aldı. Balde bir altı pastan bir de penaltıdan 2 yüzde yüz golü kaçırdı. Hep söylerim bir teknik adamın bu tip pozisyonlar için kendi kendine "Bu golleri yedik aslında" demesi lazım diye. Olympiakos da Hatay da bu pozisyonları gol yaparlar. F.Bahçe kötü ve ümitsiz bir oyunla ama 1-0 önde olarak içeri girdi. 2. devrede Vitor Hoca, "hücumda top tutamıyorum bari geride sağlam durayım" diye düşünüp oyun merkezini geriye aldı. Savunmayı sağlamlaştırdı. Sarı kartlı Mert Hakan yerine Crespo'yu attı içeri. Pozisyon üretemeyen, rakip yarı alanda top tutamayan F.Bahçe'nin imdadına Giresun stoperi ve kalecisinin ortak hatası yetişti. Mesut skoru 2-0'a getirdi. 85'de Giresun ilk lig golünü Fener'e atınca son 10 dakika stresle bitti. Sivas maçında berabere kalmasına karşın taraftarına umut veren bir oyunu olan F.Bahçe'nin 3 puana rağmen ciddi soru işaretleri doğurduğu bir gerçektir.

İşin gerçeği şu: F.Bahçe'nin yüksek bir kalitesi yok. Savunma oyuncuları ve kalecisi iyi. Orta merkezde defansif oyuncuları da iyi. Ama iş bitirecek isimler konusunda yetenek kapasitesi Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha geride. Pereira iyi bir hoca. Lakin belki de o da kalite kapasitesini görüp 4-5-1'e dönmeyi düşünecektir. Ben '3'lü oynamaz' düşüncesinde değilim. Ama orta merkezde skor üretebilecek 8 numara yokken, sağ kanat oyuncusu yokken öndeki 3'lünün skor kapasitesi belli iken belki de başka bir formasyon düşünebilir. 4-5-1 ile güçlü tarafı olan savunmaya yönelik bir oyun değişimi olabilir. Mesut'un ilk kez 90 dakika oynaması da Vitor Hoca ile yönetimin belki de bu konuda bir görüşme olduğuna işaret ediyor.

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Giresunspor cidden 2. lig seviyesi kadrosuna sahip. En az 4 tane net 11 oyuncusu lazım. Bu kadroyla bu oyun için Hakan Keleş'i tebrik ederim. Santrafor altı pastan gol atamasın, penaltıyı direğe nişanlasın, stoper ve kalecinin hatasıyla 2. gol yensin.. Hocanın bu maç için kusuru azdır.