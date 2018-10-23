Geçen sezonun sonunda Kadıköy'deki kupa maçında "Hadi Be.. Hadi Be.." deyip sahayı terk ettiğinden beri Şenol Güneş konsantre değil aslında. O maçtan 3 gün sonra çıkılan hayati G.Saray maçından önceki BeIN spor mikrofonlarına konuştuğu halini lütfen bulun çıkartın. O gün o maçı Beşiktaş'ın kazanmasının neden mümkün olmadığını anlarsınız. Şenol Güneş 2 "Hadi be"ye 2 kupa verdiğinden bu yana konsantre değil evet.. Kardeşi Bahattin Güneş geçen sezon sonu için Erman Toroğlu'na; abisi Zeki Güneş de bu sezon sonu için Trabzon medyasında "Şenol bu yıl ayrılır" dediler. Yani hoca sürekli bi "giderim ha.." durumunda evet.. Ücretlerin TL'ye çevrilmesi konusunda mutsuz evet.. Takımı ilk defa bu yıl oyuncu bazında gelişim kaydetmiyor evet.. Hoca, hala tam olarak konsantre şeklinde aramızda-sahada değil evet..
Ama Beşiktaş'ta asıl formsuz olan kişi başkan Orman.
Bir kere Sosa-Gomez-Abu/Cenk-Talisca gibi oyuna doğrudan etki edebilen üst kalite oyuncuları bulan, Atınç'ı 6 milyon Euro gibi bir rakama satabilen; Marcelo-Tosic gibi savunmacıları parlatabilen; onların satılmasıyla oluşan boşluğu Pepe ile gideren transfer başarısını bu yıl sergileyemediler.
"Beşiktaş'ta herkesin yeri dolar" diye diye takım uyumu ve kimyasını her yıl yeniden oturtmak zorunda kalan bir yapı haline getirdiler. Şenol Güneş'i her yıl yeni bir takım kurma zorunluluğu ile başbaşa bıraktılar. Hoca motive ve konsantre iken bunu hep başardı. Ama o meşhum kupa maçından bu yana hoca'nın kopuşunu engelleyemediler. Ahmet Nur Çebi ve ona bağlı birkaç yöneticiyi ekarte etmeye odaklandıkları kadar takıma odaklanmadılar. Satış konusunda gösterdikleri isteği alış konusunda gösteremediler.
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