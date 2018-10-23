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Serdar Ali Çelikler: "Asıl formsuz Fikret Orman"

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş'taki son durumu değerlendirdi. Çelikler, "Hoca, hala tam olarak konsantre şeklinde aramızda-sahada değil evet... Ama Beşiktaş'ta asıl formsuz olan kişi başkan Orman" dedi

23 Ekim 2018 Salı, 15:10 | Güncelleme:

Geçen sezonun sonunda Kadıköy'deki kupa maçında "Hadi Be.. Hadi Be.." deyip sahayı terk ettiğinden beri Şenol Güneş konsantre değil aslında. O maçtan 3 gün sonra çıkılan hayati G.Saray maçından önceki BeIN spor mikrofonlarına konuştuğu halini lütfen bulun çıkartın. O gün o maçı Beşiktaş'ın kazanmasının neden mümkün olmadığını anlarsınız. Şenol Güneş 2 "Hadi be"ye 2 kupa verdiğinden bu yana konsantre değil evet.. Kardeşi Bahattin Güneş geçen sezon sonu için Erman Toroğlu'na; abisi Zeki Güneş de bu sezon sonu için Trabzon medyasında "Şenol bu yıl ayrılır" dediler. Yani hoca sürekli bi "giderim ha.." durumunda evet.. Ücretlerin TL'ye çevrilmesi konusunda mutsuz evet.. Takımı ilk defa bu yıl oyuncu bazında gelişim kaydetmiyor evet.. Hoca, hala tam olarak konsantre şeklinde aramızda-sahada değil evet..

Ama Beşiktaş'ta asıl formsuz olan kişi başkan Orman.

Bir kere Sosa-Gomez-Abu/Cenk-Talisca gibi oyuna doğrudan etki edebilen üst kalite oyuncuları bulan, Atınç'ı 6 milyon Euro gibi bir rakama satabilen; Marcelo-Tosic gibi savunmacıları parlatabilen; onların satılmasıyla oluşan boşluğu Pepe ile gideren transfer başarısını bu yıl sergileyemediler.

"Beşiktaş'ta herkesin yeri dolar" diye diye takım uyumu ve kimyasını her yıl yeniden oturtmak zorunda kalan bir yapı haline getirdiler. Şenol Güneş'i her yıl yeni bir takım kurma zorunluluğu ile başbaşa bıraktılar. Hoca motive ve konsantre iken bunu hep başardı. Ama o meşhum kupa maçından bu yana hoca'nın kopuşunu engelleyemediler. Ahmet Nur Çebi ve ona bağlı birkaç yöneticiyi ekarte etmeye odaklandıkları kadar takıma odaklanmadılar. Satış konusunda gösterdikleri isteği alış konusunda gösteremediler.



Kendi ağzından "yüzde 30-35 küçülmeliyiz" diyen başkan, "Yahu bu takım madem küçülecek sadece savunmacıların maaşı toplamda 50 milyon Euro olmamalı. Adriano ve Vida'yı satıp daha düşük maliyetli oyuncular alalım" diye düşünemedi. Vida'ya gelen 12 milyon Euro'luk teklifi reddederek büyük hata yaptılar. Oysa 1. santrforu, sadece yıllık maaşından kurtulmak için sıfır bonservis ile gönderebildiler. Şenol Hoca'nın elinden Talisca'sını, Abu'sunu, Cenk'ini ve hatta Negredo'sunu almışken ona skorer olmayan bir futbolcu olan Ljajic'i o da son gün verebildiler.

Bu takım, 31 ağustosa kadar Oğuzhan Özyakup overrated futbolcusunu 10 numara kullanmak zorunda kaldı. Bu takım, Tolgay gibi kokmaz bulaşmaz, skor yapmaz, asist üretmez, şut pası vermez, eskisi kadar koşmaz üstelik yedek kaldığında da surat yapar futbolcusuna mecbur bırakıldı. Başka 8 numara takviyesi yapılamadı. Bana göre tek doğruları 8 milyon Euro bonservis ile (Zorunlu satın alma opsiyonu) Karius'u transfer etmeleriydi.

Yani son 3 yılda transfer başarıları ile haklı övgüler alan Fikret Orman, Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu üçlüsü bu yıl sınıfta kaldı. Hocalarını yalnız bıraktılar. Hemen her yıl bir "rot-balans ayarı" yapılmak zorunda kalınsa da Şenol Güneş-Yönetim ilişkisi hep iyi gidiyordu. Bu sene artık balans ayarı ile düzelecek gibi görünmüyor. O ilişkinin bozulması da dahil asıl yorgun olan, asıl formsuz olan ismin Fikret Orman olduğu kesindir. Üstelik kendi basın toplantısının ardından taraftarı görülmemiş bir kampanya başlatmışken, 5 gün sonra geri vites yapıp "Yusuf Abi"sini savunması da taraftarıyla ilişkisi açısından da sorunlu bir dönemin başladığını gösterir.

Ayrıca daha evvel Özhan Canaydın-Aziz Yıldırım ve Yıldırım Demirören döneminde de gördük. Kulüpler Birliği Başkanı olunca kendi kulübünüzü ihmal ediyorsunuz. Orman'ın hatalarıyla yüzleşip; çok güvendiği ekibiyle oturup özeleştiri yapıp yeniden formunu bulması halinde Beşiktaş'ta sorunlar minimuma iner. Devre arasında bir 9, bir 8 numara transferi ile şampiyonluk yolu açılır. Bu operasyon için Vida-Adriano gibi hala değer üretebilen isimler satılabilir. Yeter ki Orman asıl gerçeğin farkına varsın. "Kulüpler Birliği Başkanı oldum, Beşiktaş'ı biraz boşladım" diyebilsin.

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