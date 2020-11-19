Serdar Ali Çelikler: C sınıfı Milli Takım

Şenol Güneş çok iyi bir teknik adam. Ama şöyle bir durum var. Bir yerde başarılı olduğu zaman ardından sıkılganlık dönemi başlıyor. Kariyerine bakın. 96'da Trabzon ile şampiyonluğu final maçında kaybedecek kadar iyi bir takım kurdu. 2 sene sonra istifa etmek zorunda kaldı. 2002 Dünya Kupası sonrası 2004 elemeleri malum. Sonraki Trabzonspor dönemi de benzer. Beşiktaş'ta 2 yıl üst üste şampiyonluk ve sonraki sene 4.'lük. Hatta ve dahi sonraki yıl Avrupa Ligi'nden elenme. Güneş, milli takımımızı GAYET İYİ futbol oynatarak Euro 2020'ye götürdü. Lakin 2020'de yine sıkılganlık dönemi başladı. Salma dönemi geldi. Bu kariyer istatistiği cebimizde dursun.

Bu Uluslar Ligi denen saçmalığın tek bir faydası var; seviyeni belirliyor. "B ligi takımısınız siz" dediler bize ve sadece salma yapan sıkılma dönemindeki Güneş değil, futbolcularımız da "Yok abi biz C sınıfı topçularız" dediler. İşi teknik adamın sırtına yüklemek kolay. İrfan Can'ın o hali nedir? Ben olsam bir daha Yusuf Yazıcı'yı milli takıma almam. Kendisini bu takımda doğrudan 11 oyuncusu görür gibi davranışları var ama bugüne kadar hiç bir maçta sorumluluk alamadı. Karşı karşıya 2 pozisyon da ona geldi. İkisinde de blocklandı.

Hakan Çalhanoğlu isterse Milan'da tarihe geçsin milli takımızda etkisiz eleman. Andorra maçını dahi alamayan "Büyük Yıldız" bu kadar çok top kaybıyla hiç sorumluluk almamasıyla bu cenazenin müsebbiplerinden biridir.

Cenk aşırı kötü günündeydi ve çok top kaybetti ama yine de sahada kalmalı mıydı? Kaan Ayhan santrafor bölgesine daha erken mi alınmalı mıydı? Bir sürü soru eklenebilir. Lakin biz bu C Ligi'ne düşmeyi ilk maçta Macaristan'a yenilerek, sonra 10 kişilik Sırpları yenemeyerek, hakem yardımıyla Sırplardan 1; Ruslardan 3 puan alırken ders çıkarmayarak hak ettik. Lakin hocasız çıkılsa Türk milli takımı oyuncuları Macarlarla berabere kalmayı ve C Ligi'ne düşmeyi içine sindirememeliydi.

Kusura bakmasınlar bu sıfatı kendileri hak etti. Euro 2020'nin ve Dünya Kupası elemelerinin hatırına susalım da gerçekleri de görelim. Çalhanoğlu'lardan Yazıcı'lardan İrfan Can'lardan bize bir şey olmayacağını anlayalım. Daha aç ve profesyonel futbolun, bireysel kariyerinin izzet-i nefsini düşünen isimleri monte edelim. Ve dua edelim ki 2021 yılı, 2020 yılında olduğu gibi Şenol Hocamızın salma yılı olmasın.