Serdar Ali Çelikler'den derbi yorumu: Ghezzal'a kadar yıldız Jesus

Ama ön alana kalite takviyesine ihtiyacı olduğu bir kez daha görüldü. Misal İrfan yerine Ghezzal, yorulan Enner yerine misal Başakşehirli Mounir tarzında oyuncular olduğunu düşünelim. Çok daha rahat maç kazanır Fenerbahçe.