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Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler aldığımız 3 puanı masaya yatırdı

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  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Prensip olarak 3'lü dizilişe karşı değilim. Bilakis bir orta merkezden stoperleşmiş 2 kişi, bir de bekten oluşan 3'lünün aslen bir hücum planı olduğunu da biliyorum. Ama kapan-çık yapabilen ve başka da ekmeği olmayan Ermenistan'a karşı 3 stoperli, 3 net stoperli diziliş biraz fazla idi. Üstelik Merih ve Çağlar inanılmaz kötü günlerindeydiler.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Elektrikli ve hırslı başlayan Ermeniler, tek kaliteli oyuncuları Barghesyan'ı iyi kullanarak pozisyon ürettiler ve Ozan Kabak kendi ağlarımızı gördü. 30'a kadar hiç bir şey oynamadık. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Cenk Tosun; Türkiye'den alıştığımız kendini yere atıp penaltı beklemek yerine topu alıp golü düşünse beraberliği sağlayabilirdik. Elin hakemi yemedi tabi. Ha keza Onur Bulut da kendini yere attığından sarı gördü.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Bizim hakemlerimizle uluslararası başarı mümkün değil. Cenk kendini yere atıp hakemle oynamak dışında yokken, Enes de sürekli sert markajdayken yaratıcılığı Cengiz ve Hakan'dan bekliyoruz. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Çalhanoğlu'nun milli takımda iyi oynadığı 3 maç hatırlamıyorum. Cengiz de çok kötüydü. Bu kadar kötü oyuncuya karşın Avrupa'nın en formda orta saha oyuncularından Orkun, eşitliği getirdi. 2. devreye Kuntz doğru sistem değişikliği yaptı. Berbat Merih'i çıkarıp 4'lüye döndü.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Cenk yerine Kerem'in girmesi de doğruydu. Mert Günok'un harika degajında eski Cengiz kaleye girerdi. Şimdi ayağına dolandırdı. Ferdi de soldan akamadı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Onur zaten bu seviyelerde ilk defa oynuyor. 2 bekler olmayınca kenardan açamadık. Merkeze bağımlı kaldık. Salih defansif görev alınca Çalhanoğlu öne çıkabildi.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Oyun sıkışmışken ve rakip alana yerleşemiyorken Enes akıllı bir hamle ile serbest vuruşu hemen kullandı. Onun akıllıca pası, Kerem'e asist oldu. 2-1'den sonra oyunu kontrol altına alamamamız kabul edilemez.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    2 dakika pas yapsak bitecek olan rakibe bu kadar çok top bırakılmaz. Eren ve İsmail hamlesi ile daha da defansif önlemler yerine top çevirmeye çalışmalıydık.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    4'lüye döndükten sonra Çağlar kendini buldu. Ama Ozan Kabak, Merih, Cenk, Ferdi ve Cengiz Hırvatistan maçında muhakkak kendilerini bulmalılar.
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Enes kısıtlı yeteneklerine rağmen kariyerini neden iyi yönettiğini gösterdi. Oyun bilgisi ile buraya kadar geldi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

    Salih Özcan da değişmezlerimizden olması gerektiğini gösterdi. 3 puanla başlamak güzel.

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