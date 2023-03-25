Serdar Ali Çelikler'den Ermenistan galibiyeti yorumu!

Prensip olarak 3'lü dizilişe karşı değilim. Bilakis bir orta merkezden stoperleşmiş 2 kişi, bir de bekten oluşan 3'lünün aslen bir hücum planı olduğunu da biliyorum. Ama kapan-çık yapabilen ve başka da ekmeği olmayan Ermenistan'a karşı 3 stoperli, 3 net stoperli diziliş biraz fazla idi. Üstelik Merih ve Çağlar inanılmaz kötü günlerindeydiler.