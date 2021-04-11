Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Serdar Ali Çelikler'den Erzurumspor - Beşiktaş maçı yorumu

Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş'ın Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler'den Erzurumspor - Beşiktaş maçı yorumu

Öncelikle Cenk Tosun'a çok geçmiş olsun. Maalesef sezonu kapatacak gibi görünüyor. İnşallah milli takımımızın turnuvasına yetişir.
Maçta da Cenk Tosun'un konuşulması lazım. Çok kötüydü falan ama eliyle omzuyla karışık kontrol ettiği topun devam eden pozisyonunda Ghezzal mükemmel bir golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Daha 24 saat evvel Babel'e el çalan ve Muhammed'in golünü iptal eden (Doğru kararla) Türk hakemliği bir başka standartsızlıkla bir gün sonra benzer pozisyonda 'oyna devam' dedi. İşte millet bu adaletsizliğe-standartsızlığa isyan ediyor.
Erzurum, özellikle Yılmaz Hocam'ın da gidişiyle açıkçası pozitif ayrımcılık yaptığım bir takım. Ama işleri zor. Direkt rakipleri ile oynayacağı fikstüre giriyor. Son hafta da BAY geçecekler. Kadrosu ile fikstürü ile Dadaşların gidişatı iyi görünmüyor.
☆☆
Cenk'in el-omuz karışımı düzelttiği top ile bulunan mükemmel bir golle öne geçtiler. Töre ile skoru belirlediler. 2. gol bariz kaleci hatası. İlk gol klasik Beşiktaş golü. Atiba basar alır, topu taşır ve içeri çıkarır, birisi atar. Larin de attı.
Beşiktaş Alanya ve Erzurum'dan aldığı 6 puanla işi çok önemli bir yere getirdi. Bence Şampi... diyebiliriz. Lakin Cenk'in kaybı mühim. Abou'nun durumu mühim... Mensah'ın neredeyse "Madem seneye yokum ben de oynamam" dercesine sahada durması kötü. Sergen Yalçın bence Adem-Mensah-Cenk'i yok sayacaktır artık.
Kalanların kalan 6 maçta sağlam olmaları lazım. Neden 6 maç dediğime gelince; Beşiktaş'ın en yakın rakibi Fenerbahçe'ye göre 2 maç fazlası var. Şampiyonluk, Yalçın ve ekibinin öndeki 6 maçı final görüp eldeki oyuncuları en verimli ve sağlıklı şekilde kullanmasına bağlı. Dramatik bir iki sakatlık daha yaşanmazsa o 6 final maçının hemen hepsini kazanabilecek kabiliyetteler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKartal hata yapmadı!
YÜZÜNDE KIRIK VAR! Galatasaray son dakika haberini açıkladı: Falcao ve Kerem kafa kafaya çarpışmıştı
FUTBOLFalcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
KRİTİK MAÇ! Beşiktaş, BB Erzurumspor'a konuk olacak (Sergen Yalçın'ın 11'i)
FUTBOLRakip Erzurum! Sergen Yalçın'ın 11'i...
El Clasico, Lionel Messi için kabusa dönüştü
FUTBOLEl Clasico kabusa dönüştü
KİM NE DEDİ! Galatasaray Karagümrük maçının yazar yorumları - Ali Palabıyık'ın kararları - SPOR haberleri
FUTBOLİki penaltı verilmedi!
Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLAntalya tek golle galip!
Cenk Tosun sakatlandı
FUTBOLSezonu kapattı!
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
FUTBOLFenerbahçe maça hazır
Karaman sonuçtan memnun
FUTBOLKaraman sonuçtan memnun
Frey'den hat-trick!
FUTBOLFrey'den hat-trick!