Öncelikle Cenk Tosun'a çok geçmiş olsun. Maalesef sezonu kapatacak gibi görünüyor. İnşallah milli takımımızın turnuvasına yetişir.

Maçta da Cenk Tosun'un konuşulması lazım. Çok kötüydü falan ama eliyle omzuyla karışık kontrol ettiği topun devam eden pozisyonunda Ghezzal mükemmel bir golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Daha 24 saat evvel Babel'e el çalan ve Muhammed'in golünü iptal eden (Doğru kararla) Türk hakemliği bir başka standartsızlıkla bir gün sonra benzer pozisyonda 'oyna devam' dedi. İşte millet bu adaletsizliğe-standartsızlığa isyan ediyor.

Erzurum, özellikle Yılmaz Hocam'ın da gidişiyle açıkçası pozitif ayrımcılık yaptığım bir takım. Ama işleri zor. Direkt rakipleri ile oynayacağı fikstüre giriyor. Son hafta da BAY geçecekler. Kadrosu ile fikstürü ile Dadaşların gidişatı iyi görünmüyor.

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Cenk'in el-omuz karışımı düzelttiği top ile bulunan mükemmel bir golle öne geçtiler. Töre ile skoru belirlediler. 2. gol bariz kaleci hatası. İlk gol klasik Beşiktaş golü. Atiba basar alır, topu taşır ve içeri çıkarır, birisi atar. Larin de attı.

Beşiktaş Alanya ve Erzurum'dan aldığı 6 puanla işi çok önemli bir yere getirdi. Bence Şampi... diyebiliriz. Lakin Cenk'in kaybı mühim. Abou'nun durumu mühim... Mensah'ın neredeyse "Madem seneye yokum ben de oynamam" dercesine sahada durması kötü. Sergen Yalçın bence Adem-Mensah-Cenk'i yok sayacaktır artık.

Kalanların kalan 6 maçta sağlam olmaları lazım. Neden 6 maç dediğime gelince; Beşiktaş'ın en yakın rakibi Fenerbahçe'ye göre 2 maç fazlası var. Şampiyonluk, Yalçın ve ekibinin öndeki 6 maçı final görüp eldeki oyuncuları en verimli ve sağlıklı şekilde kullanmasına bağlı. Dramatik bir iki sakatlık daha yaşanmazsa o 6 final maçının hemen hepsini kazanabilecek kabiliyetteler.