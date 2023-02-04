Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe camiasına çağrı! "Ligden çekilmeli"

Haa burada ne olacak? İsmi Fenerbahçe olan bir takım hala varolacak. Lakin buradaki takıma hiç yatırım yapmayacak. 8.'lik ile 12.'lik arasında rekabet edecek, ağırlıklı gençlerin oynayacağı yıllık bütçesi 3-4 milyon Euro'luk bir takım oluşturabilirsin. "Alın işte oynamaksa bu adi, kirli, rezil sisteminizden çıkmıyorum, liginizde de oynuyorum. Artık bu nasıl ligse.." dersiniz..