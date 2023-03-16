Serdar Ali Çelikler: Tur ilk maçta gitmişti

Sevilla deplasmanında, üçü ilk devre toplam dört iyi pozisyonda gol atamamıştı Fenerbahçe. Buna karşın Sevilla bir pozisyondan iki gol üretmişti. Zaten çok tecrübeli bir takım olan bu ekip karşısında 2-0'dan dönmek çok zor bir iş.