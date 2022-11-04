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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Kader artık döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu namağlup olarak lider tamamlarken kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yaşadı. Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin performansını yorumladı

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  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    Bir yaşam gerçeğidir: Kendi karakterine uygun davranır, işini layığıyla tevazu içinde yaparsan evren de sana yardım eder. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe yıllar evvel kaybettiği 'winner' kimliğini yeniden bulduğu senede; UEFA grubundaki son maçında yeniden kazandığı kimliğinin kıymetini bilmenin; işini yapıp rakibini yenmenin ödülünü evrenden aldı. 

     
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    Fark atması beklenen Rennes, Larnaca'ya puan verdi. Böylece Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si grubu lider tamamlayıp mart ayına ve son 16'ya attı kendini.

     
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    Uzunca bir süredir yazıp söylüyorum. Fenerbahçe asla kendi üzerinde durmayan, o lanet olasıca küçük düşünceli vasatizm gömleğini nihayet yırtıyor diyorum. Kader döndü artık diyorum ve sonuçlar da bunu gösteriyor. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    Bunun kazanıp kaybetmekle ilgisi yoktur. Aslen zaten var olan son 10-12 yıldır kaybedilen o şaşaalı düşünce yapısına geri dönüş, mantalitenin yeniden büyük takım hüviyetine bürünmesiyle ilgisi vardır. 

     
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    Bu winner kimliği geri kazanılırsa uzun ve süregelen başarısızlık yılları bir daha yaşanmaz. Bir yıl kupa alınamazsa ertesi yıl muhakkak bir şeyler kazanılır. 

     
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    O nedenle JJ'nin şu ana kadarki en mühim katkısı bu büyük takım zihniyetini geri kazandırma devrimidir.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    12 Avrupa maçında 24 gol; 11 lig maçında 34 gol dile kolaydır. Golleri takım geneline yaymak, genel olarak 20 kişilik bir ekip kullanmak dile bile kolay değildir.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    Hem Jesus'a hem de kompleks yapmadan, öne çıkma çabasına girmeden en baştan bu yapıyı kurmayı başaran Ali Koç'a tebrikleri göndermemiz gerek.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe kaybettiği 'winner' kimliğini buldu! Devrim... - Fenerbahçe haberleri

    Dinamo Kiev maçı mı? Son 6-7 maçtır mükemmel oynayan Serdar Aziz'e; takımın taşıyıcı unsurlarından olan Attila'ya; İrfan Can'a; ağır işçi Arao'ya; inanılmaz bir futbolcuya dönüşen Crespo'ya; küsmeyen Zajc'a; nerde olsa standardı bozmadan oynayan Ferdi'ye kariyerine oranla fazla yedek kalsa da darılmayan Alioski'ye; hep garanti sigorta Osayi'ye; bazen kendi kendini ama çoğu zaman rakip savunmayı karıştıran Enner'e teşekkürler. Ama ille de Arda Güler. Maşaallah be çocuk..

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