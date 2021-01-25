Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe'nin oyun mantığı budur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeSerdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı
ABONE OL

Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe'nin oyun mantığı budur

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendi. Galibiyeti getiren goller; 20. dakikada Thiam, 52. dakikada Samatta ve 86. dakikada Cisse'den geldi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı

Maçın 75. dakikasında yazımı yazmaya karar verdim. O dakikada skor 2-0 F.Bahçe lehineydi. Yani Kayserispor 2 gol atabilir maç berabere bitebilirdi. Bunun için yeterli süre vardı. Ama Fenerbahçe takımı bana skordan bağımsız maç yazısı yazdıracak kadar tatminkar bir oyun oynadı. Bana göre Erol Bulut ideal 11 ile sahaya sürmüştü takımını.

Attila ve Serdar tandemi en ideal ikili bence. Ozan-Gustavo ikilisi de ha keza. Onların önünde Pelkas-Thiam-Enner ve en önde Samatta yer alıyordu. Enner'in iyi gününde olmadığı günde Thiam-Pelkas-Samatta üçlüsü hızlı ve seri oyun oynama istekleri ile fark yaratmaya çalıştı. Nitekim Pelkas'ın ara pasında Thiam eşitliği bozdu. 2. devrede Thiam, Samatta'ya golü attırırken Pelkas yine işin içindeydi. Hızlı ve seri paslaşma oyunu henüz istenilen kalitede olmasa da bu yönde istek, bu oyuna karşı planlanmış orta ikilinin (Ozan-Gustavo) defansif duruşları çok iyiydi. Erol Hoca'nın Sosa-Mert Hakan'ı sahaya atması da doğruydu.
Bu oyun mantalitesi kazandırır. Thiam ve Samatta'nın uyumu muhtemel santrafor arayışını bitirebilir. Mesut geldiğinde Pelkas'ın kanada geçmesinde ihtimal tabi. Ama hızlı ve tek pas oynama gayreti Mesut ile daha da iyi uygulanır. Bu sene F.Bahçe açısından ilk defa göbekten ve kanattan olmak üzere her türlü hücum aksiyonunun denendiği bir maç olarak kayıt edildi. Pozisyonlar bulundu ama skor az kaldı. O da ileride artar. F.Bahçe'nin oynaması gereken oyun mantığı bu olmalıdır. Erol Bulut ve oyuncularını tebrik ederim.

Attila Szalai, ilk maçında pozisyon bilgisi ve yüksek tekniği ile dikkat çekti. Savunması konusunda fikir sahibi olamadık henüz. Ama ekstra bir oyun kurucu gibi oynayabilen bir stoper görüntüsü verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Mesut Özil'in maaşı! Mesut Özil Fenerbahçe'de
FUTBOLMesut Özil'in maliyeti açıklandı!
Bursaspor'dan Galatasaray'a İsmail Çokçalış yanıtı! Son dakika haberleri
FUTBOLBursa'dan İsmail yanıtı!
Halil Dervişoğlu Galatasaray'da! Son dakika transfer haberleri
FUTBOLResmen Aslan!
İrfan Can için Fenerbahçe de devrede
FUTBOLTransferde flaş gelişme!
Galatasaray'da yıldız yağmuru! Galatasaray transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray harekete geçti!
MESUT KADRODA! Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'i! Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLKararını verdi!
Beşiktaş - Göztepe maçı yazar yorumları: "Üçü Türkiye'de kimsede yok!"
FUTBOL"Üçü Türkiye'de kimsede yok!"
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları
FUTBOL"Çamurdan altın çıktı"
Alanyaspor: 4 - Ankaragücü: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOL7 gollü maçta kazanan Alanya!
Ayhan Şensoy: Gerçekten süper mi lig?
FUTBOLGerçekten süper mi lig?