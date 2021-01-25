Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe'nin oyun mantığı budur

Maçın 75. dakikasında yazımı yazmaya karar verdim. O dakikada skor 2-0 F.Bahçe lehineydi. Yani Kayserispor 2 gol atabilir maç berabere bitebilirdi. Bunun için yeterli süre vardı. Ama Fenerbahçe takımı bana skordan bağımsız maç yazısı yazdıracak kadar tatminkar bir oyun oynadı. Bana göre Erol Bulut ideal 11 ile sahaya sürmüştü takımını.

Attila ve Serdar tandemi en ideal ikili bence. Ozan-Gustavo ikilisi de ha keza. Onların önünde Pelkas-Thiam-Enner ve en önde Samatta yer alıyordu. Enner'in iyi gününde olmadığı günde Thiam-Pelkas-Samatta üçlüsü hızlı ve seri oyun oynama istekleri ile fark yaratmaya çalıştı. Nitekim Pelkas'ın ara pasında Thiam eşitliği bozdu. 2. devrede Thiam, Samatta'ya golü attırırken Pelkas yine işin içindeydi. Hızlı ve seri paslaşma oyunu henüz istenilen kalitede olmasa da bu yönde istek, bu oyuna karşı planlanmış orta ikilinin (Ozan-Gustavo) defansif duruşları çok iyiydi. Erol Hoca'nın Sosa-Mert Hakan'ı sahaya atması da doğruydu.

Bu oyun mantalitesi kazandırır. Thiam ve Samatta'nın uyumu muhtemel santrafor arayışını bitirebilir. Mesut geldiğinde Pelkas'ın kanada geçmesinde ihtimal tabi. Ama hızlı ve tek pas oynama gayreti Mesut ile daha da iyi uygulanır. Bu sene F.Bahçe açısından ilk defa göbekten ve kanattan olmak üzere her türlü hücum aksiyonunun denendiği bir maç olarak kayıt edildi. Pozisyonlar bulundu ama skor az kaldı. O da ileride artar. F.Bahçe'nin oynaması gereken oyun mantığı bu olmalıdır. Erol Bulut ve oyuncularını tebrik ederim.

Attila Szalai, ilk maçında pozisyon bilgisi ve yüksek tekniği ile dikkat çekti. Savunması konusunda fikir sahibi olamadık henüz. Ama ekstra bir oyun kurucu gibi oynayabilen bir stoper görüntüsü verdi.