Ama Tisserand, rakibe asist yaptı; Fredy de golü attı. Zaten çok zor açılan ve gol atması son derece zor bir rakibe karşı 1-0 geri düşüldü. Hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Volkan Bayarslan, Novak'ın Amilton'a yaptığı yüzde 100 penaltıyı çalamadı.