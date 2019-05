Törende dikkat çeken o an! Ekrana yansımadı

Eyyamcılık ve beceriksizlik tamam. Eyvallah. Yıllardır söylüyorum Türk hakemlerinin yetenekli olanları eyyamcı, diğerleri de ciddi yeteneksiz. Türk hakemliğinde devrime ihtiyaç var. Mevcutların yüzde 80'inin temizlenmesi ve yeni bir nesil yetiştirilmesi lazım. Bu yeni yetiştirme döneminde 2 yıllığına yabancı hakem getirelim diyorum 6 yıldır.



Önünde sonunda yabancı hakem gelecek hep birlikte göreceğiz. Bunlar genel geçer fikirlerim.



Haluk Ulusoy Federasyonları döneminde hakem operasyonları oldu mu? Oldu.. Maçlara ismen hakemler bizzat talimatla TFF tarafından atandı mı? Atandı..



MHK'nın belirlediği hakemler Haluk Ulusoy tarafından değiştirildi mi? Değiştirildi.



Bugün Fikret Orman'la sıkı fıkı olan bir zat, bir kupa finali için o maça atanan hakemle yan yana İzmir'e uçtu mu? Markaja alındı mı? Evet..



Bunların hepsi oldu. Rahmetli Hasan Doğan döneminde bu dönemin hakemlerinin bir kısmı 'temizlendi.' Buna da herkes onay verdi. Maalesef son MHK'da Hasan Doğan'ın temizlediği 2 hakem, memleket torpili ile geri geldi. Bu satırların yazarı da "Hasan Doğan'ın kemikleri sızladı" diye yazdı.



Sonraki dönemlerdeki hakemlerin "temiz" ama yeterlilik kısıtı olduğu vurgulandı. Sevgili dostum Halil Özer'in dün Life Plus TV'de dile getirdiği habere kadar ben de hep bu görüşe inandım. Ancak dün Turkcell TV'nin içerisindeki Life Plus'taki yayında Halil Özer gibi çok saygın bir gazetecinin ortaya döktüğü gerçekler ilk defa hakemler ve hakem camiası hakkında 'kuşku' uyandırdı.



Halil Özer'in aktardığı habere göre; Rizespor - Galatasaray maçı hakemi Serkan Çınar, gerek çok tartışılan kırmızı kart pozisyonunda gerekse yine çok konuşulan Onyekuru'ya penaltı verdiği pozisyonda 'kafasına göre' VAR'a gitmiş. Özer, söz konusu maçın VAR kayıtlarının bir kısmına ulaştığını ve VAR hakemi Alper Ulusoy'un her iki pozisyonda da çağırmamış olmasına rağmen Serkan Çınar'ın VAR'a gidip tartışılan kararları verdiğini ortaya koydu.



Şimdi bir hakem bir maç yönetiyor. 2 tane kritik pozisyonda VAR hakemi kendisini çağırmamasına, aksine "gelme talihsiz pozisyon Samudio'nun bilinçli kusuru yok" (Kırmızı kart gören oyuncu) demesine rağmen ekrana bakmaya gidiyorsa; aynı eylemi bir de kritik penaltı pozisyonunda yapıyorsa burada 'niyet'in halis olduğuna inanmak zor.



Serkan Çınar berbat bir hakemdi. Sadece bu kadar kötü bir hakemi Rize-G.Saray gibi kritik bir maça atamakla bile MHK'nın istifa etmesi gerekir. Ancak bu VAR kayıtları haberi hakemin "kötü ve beceriksiz bir hakem" olması ile açıklamadan öteye geçti. Özer'in haberi patlayınca sosyal medyada "Serkan Çınar yargılansın" etiketi açıldı. Ben de katılıyorum. Bu arkadaşımız yargılansın. VAR kayıtları ortaya çıksın. Bu Çınar, kafasına göre bu işi nasıl yaptığını anlatsın. Yoksa hakemlik camiamızda 90'lı yıllara dönüş mü var? Bir takım erkler, bir takım oluşumlar bu hakemleri tehdit mi ediyor bir anlayalım. Evet Serkan Çınar'ın hakemliğinin bitirilmesi yetmez. Bu isim 6222'den yargılansın. Anlatsın bakalım etki altında mı kaldı yoksa ne oldu biz de bilelim.



NOT: Suat Aslanboğa ya da Bülent Yıldırım da tartışmalı maçlar yönetmiş olabilirler. Ancak bu isimlerin maçları ile alakalı Halil Özer'in anlattığı şekilde bir VAR kaydına hakim değiliz. O nedenle bu iki hakem için en fazla "müsabakayı iyi yönetmediler" diyebiliriz elimizdeki veriler ışığında.. Ancak Çınar, VAR hakeminin aksi yönde ikazına karşın 2 problemli karar veriyorsa bunun sebeplerinin sarih bir biçimde ortaya konması gerekiyor.