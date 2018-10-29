Semih Özsoy, dün Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından yaptığı açıklamada Cocu için, "Baş sorumlu" ifadesini kullandı. Hayır Semih Bey, üzgünüm ama bu tablonun baş sorumlusu sizsiniz. Siz yönetim..



Anlatmaya çalıştık ama dinlemediniz. Demiyın aşağı Demiyın yukarı bu beceriksiz ve arogan simsarı dünyanın bir numaralı futbol aklı yaptınız. Futbolda gençleşme ve ucuzlaşma eşittir kalite düşmesidir. Hem gençleşip hem kalite artırmayı düşünüyorsanız bu epeyce maliyetli bir iştir. Bu kadar basit bir matematiği bile düşünemediniz. "Kadro zayıflıyor" dedik dinlemediniz. "Samandıra elden çıktı" dedik kulak tıkadınız. "Onur Başar bu görevin adamı değil, böylesi bir işi bir gün dahi yapmamış. Başka görevler verebilirsiniz ama idari menajerlik gibi bir işin layığı değil" dedik; başkan "asıl beni eleştirmek istiyorlar" dedi. Sanki başkanı eleştirmek durumunda olsak bir perdeye ihtiyacımız varmış gibi.. Samandıra'nın çivisi çıkmış. Sabotajlar; sızdırmalar var Demiyın kardeşiniz ortada yok. Takım fecaat Demiyın kardeşiniz ortada yok. Transferler patlak Demiyın kardeşinizden çıt yok. Kusura bakmayın Semih Bey, Ali Koç bizzat kendi ifade etti. "Futbol ben, Semih Özsoy ve Demiyın'dan oluşuyor. Tüm sorumluluk bu 3 kişiye aittir" dedi. Tüm sorumluluğu Cocu'ya yüklemek yok. Baş sorumlu sizlersiniz. Şimdi yeni dönem kararlarını da bu Demiyın kardeşinize aldırırsanız vay halinize..

Hala bir umutla belki doğruyu görürsünüz diye bir takım veriler vereceğim. Bu verilere bakın ki başınıza gelecekleri az çok görün diye..

• Comolli 1 Eylül 2005 – 26 Ekim 2008 arası çalıştığı Tottenham’da 31 oyuncu transfer edip 38 oyuncuyu göndererek oyuncu alış-satışından 98 milyon Euro zarar etti. Tottenam Comolli’den sonraki 3 sezon transfere ciddi para harcamayıp yapılanmaya gitti.

• Comolli 9 Kasım 2008 – 4 Ekim 2010 arası çalıştığı Saint-Etienne’de 10 oyuncu transfer edip 17 oyuncuyu takımdan göndererek oyuncu alış-satışından 4 milyon Euro zarar etti. Comolli ayrıldıktan sonra Saint-Etienne başkanı Bernard "Ona kulübün anahtarlarını teslim ettik ve şimdi bedava transfer peşindeyiz" diyerek Comolli’ye tepkisini dile getirdi.

• Comolli 3 Kasım 2010 – 12 Nisan 2012 arası çalıştığı Liverpool’da 11 oyuncu alıp 14 oyuncu göndererek oyuncu alış-satışından 46 milyon Euro zarar etti.



▪ Bu veriler ve bilgiler "Kramponlu Pisagor" adlı blogta yer alıyor. Daha da fazlası var. Mesela Bale - Modric ve Suarez'i bulan ismin sizin Demiyın kardeşiniz değil; Steve Hitchen adlı scout şefi olduğu bilgisi gibi..



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Yanlışta ısrar bir Azizbahçe geleneğidir. Demiyın'a yol verin. Onur Başar'ı başka bir göreve kaydırıp Samandıra'yı bu işi yapacak isimlere teslim edin. Önce kanamayı durdurun. Yeniden yapılanmayı sonra konuşuruz.

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