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Serdar Ali Çelikler: İşleyen demir ışıldar

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sezonu çifte zaferle kapattı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: İşleyen demir ışıldar

Antalyaspor, 17 Mart'ta Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale çıkmayı hak etti. 4 gün sonra lig maçında Erzurum'u 3-1 yenip milli araya girdiler. O andan itibaren kontağı kapattılar. 4 Nisan'da başlayan son düzlükteki 10 maçta sadece 1 galibiyet biri son hafta olmak üzere 2 beraberlik alabildiler. 7 kez mağlup oldular. Onların bu durumu hep "Finale çıktılar tüm konsantre orada" yorumlarıyla açıklanır oldu.

Beşiktaş ise son haftanın son dakikasına kadar yüksek stres ve mücadele ile şampiyonluk yarışındaydı. 4 Nisan'dan bu yana adeta yatan Antalyaspor, o günden beri sürekli yüksek düzey maç yapan Beşiktaş'a karşı tabi ki pas tutmuş olarak çıktı. Çünkü işleyen demir ışıldar. Ersun Yanal hocamı severim ve beğenirim ama kendisinde müthiş bir konsantrasyonsuzluk var.

Fenerbahçe'deki son döneminde de görülen 'Bırakmışlık' Antalya'yı finalde de 60-75 arası dışında edilgen bir hale getirdi. Terinin son damlasına kadar mücadele eden Beşiktaş, sezonu ikide iki yaparak kapattı. Sergen Yalçın, "Hiç kupan yok" dediği sezonda çifte zafere ulaştı. Beşiktaş için harika bir yıl yarınki kupa töreni ile taçlanacak. Sonra futbolun doğası gereği yeni sezon hazırlıkları başlayacak.

Seneye Aboubakar'ı olmayan; Ghezzal ve Rosier'i kaybetme ihtimali olan Beşiktaş, bakalım seneye nasıl bir kadro ile başlayacak. Gelecek sezon ne olursa olsun Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ile Beşiktaşlılar bu seneyi hiç unutmayacaklar.

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