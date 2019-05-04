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Serdar Ali Çelikler: Yüzde 95 kümede kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Galibiyeti getiren goller; Eljif Elmas, Valbuena ve Soldado'dan geldi. Süper Lig'de deplasmanda 7.5 ay sonra kazanan sarı-lacivertliler 37 puana yükseldi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını yorumladı

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Maçın 76. dakikasındaki VAR incelemesi sonunda Fenerbahçe 3-1 öne geçti.
Bu maçtaki kritik VAR incelemelerinden biriydi.
Bunlardan ilkinde Elif'in attığı gol incelendi ve golün nizami olduğu kararı verildi.
Sonra Fenerbahçe devre sonunda Isla ile bir gol attı ama VAR'a bakan Halis Özkahya ofsayt pozisyonundaki Soldado'nun golü atan Isla'dan önce dokunduğuna hükmetti ve golü iptal etti. Bence yanlış karardı.
Sonra bir VAR incelemesiyle frikik çaldı ve Veysel'e sarı kart gösterdi. Kırmızı da olabilirdi ama Özkahya sarı tercih etti. Valbuena o frikikte takımını öne geçirdi. Son inceleme ise 3. goldeydi.

Bu maçın bir başka enteresan noktası ise sürekli çarpışan ve birbirlerini sakatlayan oyuncular olmasıydı. Oyun da çok durdu.
90 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe ilk defa hakettiği bir maçı kazandı diyebiliriz. Bundan önce iyi oynayıp kazanamadıkları olmuştu ancak ligin en yumuşak takımı ile oynadıklarından rahat pas yaptılar ve rakip alana yerleşebildiler. Hücum hattı kalitesizliği her anlamıyla hissedildi. Bir de Yanal yine ezber bir değişiklikle takımın iyilerinden Elif'i Moses ile değiştirince ceza sahası önü aksiyonları azaldı.

Gol atmasına, bir şutu da direkten dönmesine karşın Soldado da 'yalan' günlerinden birindeydi.
Yenilen golle ilgili söylenecek bir şey yok. Harun bu kadar.
Bu 3 puan Fenerbahçe'yi yüzde 95 kümede tuttu. Haftaya Akhisar maçından da 1 ya da 3 puan alınırsa kalan 2 maçta genç oyuncular denenebilir. Dünya devlerini peşinden koşturduğu iddia edilen Berke'yi görebiliriz mesela. Soldado ve Ayuv yerine genç takım santraforu denenebilir mesela.

Gelelim genel tabloya.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a doğrudan sesleniyorum.

Sakın ve sakın Ersun Yanal'ın ya da etrafındaki goy goycuların gazına gelmeyin. Manevi kardeşiniz Comolli'yi zinhar dinlemeyin.

• "Berke kaleye geçer" - "Harun ile idare ederiz" asla ve kat'a demeyin. 1. sınıf bir kaleci alın. Atletico Madrid'in kaleci antrenörünü almanız tavsiyesini tekrar hatırlatayım.

• Lider stoper şart. Skrtel'e teşekkür edin. Ama Serdar Aziz ve Sadık'a güvenmeyin. Serdar Aziz demişken ona ya da menajeri Haluk Canatar'a söyleyin fiziken çok ama çok güçlenmesi lazım.

• 8 numara şart oğlu şart. Devre arası gidip alamadığınız Johannsen tarzı sol ayaklı biri ideal.

• 2 de golcü lazım. Ya iki 9 numara alacaksınız ya da bir 9 numara (Yedeği Soldado) ve bir de 9.5 yahut skorer bir 10 numara.. (Talisca'yı kiralayın mesela)

Bu 5 tane birinci kalite oyuncu almazsanız, seneye olağanüstü kongre kararı alırsınız. Siz "şu kadar adam yeter başkan" diyenleri dinlemeyin. 5 çok kaliteli isim şart. Fazlası olursa ne ala. Son olarak bir not daha vereyim, Moses'dan da seneye de çok şey beklemesin Fenerbahçeliler..

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