Serdar Ali Çelikler: Özgüven için bile tebrik gerek

"Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz"

Asıl stoper ikilimiz Merih-Çağlar. Asıl sağ beklerimiz Zeki ve Nazım. Burak'ın tek yedeği Cenk hazır değil. Sol bek Umut, takımıyla iyi bir sezon geçirmiyor. Merih yokken mükemmel bir kapan-çık taktiği ile Hollanda'yı yendik. Evet, şans da yanımızdaydı. Ama Burak'ın frikik becerisini, Uğurcan'ın penaltı kurtartış yeteneğini yok mu sayacaktık?

İyi bir başlangıç yapmıştık ama asli rakibimiz Norveç'ti ve Norveç günler öncesinden İspanya'da kamptaydı. Biz, Hollanda'yı yenip 4.5 saatlik bir uçak yolculuğu ile Norveç karşısına çıktık. Dünya futbolunun yeni süperstar bebeği Haaland rakipteydi. Bizde Merih zaten yoktu da Ozan Kabak da hastaydı.

Zeki de sakatlanmıştı. Sağ bek Mert Müldür, stoper Kaan Ayhan olmuştu. Geri kalan ekip aynıydı. Orta ikili Ozan-Okay önlerinde Yusuf-Kenan-Hakan ve en uçta Burak.

Maçın başında ilk atakta Ozan harika bir 8 numara golü attı. "Box to box" orta sahanın sözlük karşılığı bu Ozan, F.Bahçe'de yedeğe düşmüştü!

Golden sonra yine savunmaya çekildik. Haaland'a o kadae odaklanmıştık ki Sörloth ve El Younusi'yi biraz boş bıraktık.

Sörloth'un vuruşu direkten döndü. Ama baskı yedik. Gol gelebilir durumdaydı. Duran toptan Çağlar golü bulunca Norveç'in tüm enerjisi de çekildi adeta. 2. yarıda Ozan bir de nefis uzaktan şutla gol atınca fişi çektik.

2 zor maçtan 6 puan mükemmel bir başlangıç.

Aslında Norveç maçında iyi bir oyun oynamadık. Ama eksiklerimize rağmen, takımın özgüveni bile üst seviyedeydi. Sadece bu özgüveni oluşturması açısından Euro 2020'ye katılım ve Hollanda galibiyeti çok önemliydi.

Bana kalırsa asıl zor maçlarımızdan biri salı günkü Letonya müsabakası. Bize karşı kapan-çık oynayanlara zorlandığımız belli. Artık o maçta Yusuf'a biraz daha ihtiyacımız var. Biraz daha Hakan Çalhanoğlu'na. Bu isimlerin daha fazla sorumluluk alıp skora katkı anlamında takıma yardımcı olmaları lazım.

Letonya'yı da 3 puanla geçersek Katar yolunun yarısını geçmiş oluruz. Şenol Hoca ve 'Bizim Çocuklar'a ancak teşekkür edebiliriz.