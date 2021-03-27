Serdar Ali Çelikler: Özgüven için bile tebrik gerek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

Serdar Ali Çelikler: Özgüven için bile tebrik gerek

A Milli Takım, Norveç'i İspanya'da 3-0 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Özgüven için bile tebrik gerek

Asıl stoper ikilimiz Merih-Çağlar. Asıl sağ beklerimiz Zeki ve Nazım. Burak'ın tek yedeği Cenk hazır değil. Sol bek Umut, takımıyla iyi bir sezon geçirmiyor. Merih yokken mükemmel bir kapan-çık taktiği ile Hollanda'yı yendik. Evet, şans da yanımızdaydı. Ama Burak'ın frikik becerisini, Uğurcan'ın penaltı kurtartış yeteneğini yok mu sayacaktık?

İyi bir başlangıç yapmıştık ama asli rakibimiz Norveç'ti ve Norveç günler öncesinden İspanya'da kamptaydı. Biz, Hollanda'yı yenip 4.5 saatlik bir uçak yolculuğu ile Norveç karşısına çıktık. Dünya futbolunun yeni süperstar bebeği Haaland rakipteydi. Bizde Merih zaten yoktu da Ozan Kabak da hastaydı.

Zeki de sakatlanmıştı. Sağ bek Mert Müldür, stoper Kaan Ayhan olmuştu. Geri kalan ekip aynıydı. Orta ikili Ozan-Okay önlerinde Yusuf-Kenan-Hakan ve en uçta Burak.

Maçın başında ilk atakta Ozan harika bir 8 numara golü attı. "Box to box" orta sahanın sözlük karşılığı bu Ozan, F.Bahçe'de yedeğe düşmüştü!

Golden sonra yine savunmaya çekildik. Haaland'a o kadae odaklanmıştık ki Sörloth ve El Younusi'yi biraz boş bıraktık.

Sörloth'un vuruşu direkten döndü. Ama baskı yedik. Gol gelebilir durumdaydı. Duran toptan Çağlar golü bulunca Norveç'in tüm enerjisi de çekildi adeta. 2. yarıda Ozan bir de nefis uzaktan şutla gol atınca fişi çektik.

2 zor maçtan 6 puan mükemmel bir başlangıç.

Aslında Norveç maçında iyi bir oyun oynamadık. Ama eksiklerimize rağmen, takımın özgüveni bile üst seviyedeydi. Sadece bu özgüveni oluşturması açısından Euro 2020'ye katılım ve Hollanda galibiyeti çok önemliydi.

Bana kalırsa asıl zor maçlarımızdan biri salı günkü Letonya müsabakası. Bize karşı kapan-çık oynayanlara zorlandığımız belli. Artık o maçta Yusuf'a biraz daha ihtiyacımız var. Biraz daha Hakan Çalhanoğlu'na. Bu isimlerin daha fazla sorumluluk alıp skora katkı anlamında takıma yardımcı olmaları lazım.

Letonya'yı da 3 puanla geçersek Katar yolunun yarısını geçmiş oluruz. Şenol Hoca ve 'Bizim Çocuklar'a ancak teşekkür edebiliriz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Norveç 0 3 Türkiye MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ - Milli Takım golleri izle: Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü...
FUTBOLHarikasınız çocuklar! Norveç'i ezdik...
Norveç Türkiye milli maçı saat kaçta hangi kanalda? SON DAKİKA: Muhtemel 11
FUTBOLYaptık, yine yaparız!
Ozan Tufan'ı! Norveç'e de attı!
FUTBOLMilli 'Tufan'
İbrahim Yıldız: Norveç, Hollanda'dan daha tehlikeli
FUTBOL"Norveç, Hollanda'dan daha tehlikeli"
2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu ve maç sonuçları - Milli Takım kaçıncı sırada? Türkiye puan durumu
FUTBOL2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu!
Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? - Türkiye Letonya Milli maç hangi gün? Milli takım muhtemel 11
FUTBOLTürkiye Letonya maçı ne zaman, hangi gün?
Milli Takım'da 2 zorunlu değişiklik
FUTBOL2 zorunlu değişiklik!
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
FUTBOLFenerbahçe'de Denizli hazırlıkları
Karadağ - Cebelitarık: 4-1 MAÇ SONUCU
FUTBOLKaradağ rahat kazandı
Norveç Türkiye maçı CANLI İZLE - Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli takım ilk 1
FUTBOLNorveç Türkiye maçı ne zaman?